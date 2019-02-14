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"İran'ın saldırganlığı İsrail ile Arap dünyasını yakınlaştırdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt: - "İran'ın bölgedeki saldırganlığı İsrail ile Arap dünyasını birbirine daha da yakınlaştırdı"

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "İran'ın bölgedeki saldırganlığının" Arap dünyası ile İsrail'i birbirine yakınlaştırdığını söyledi.

Özel Temsilci Greenblatt, Twitter hesabından Polonya'nın başkenti Varşova'da dün başlayan ve bugün de devam eden "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in temsilcilerinin dün konferansta yaptıkları konuşmalarda bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklara ve tehditlere değindiklerini belirten Greenblatt, "Bölgenin gerçek zorlukları hakkında dürüst bir diyalog görmek gerçekten cesaret verici." ifadesini kullandı.

"İran'ın bölgedeki saldırganlığı İsrail ile Arap dünyasını birbirine daha da yakınlaştırdı." diyen Greenblatt, Varşova'da başlatılan diyaloğun devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri bakanları düzeyinde, ABD ve Polonya'nın öncülüğünde Varşova'da dün başlayan ve bugün de devam eden "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceği Destekleme" başlıklı bir konferans düzenleniyor. Konferansa ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışİşleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra 60 ülkeden temsilci katılıyor.

AB ülkelerinden birçoğundan üst düzey katılımın olmadığı konferansa, Körfez ülkelerinden Bahreyn, Katar ve Umman'ı dışişleri bakanları temsil ediyor. Lübnan ve Filistin'in boykot ettiği konferansta diğer Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten de temsilciler yer alıyor.

Konferansta, Orta Doğu'daki terörizm, aşırıcılık, füze geliştirme ve yaygınlaştırma, deniz ticareti ve güvenliği, vekalet güçlerinden kaynaklı tehditlerin dahil olduğu bir dizi konunun ele alınacağı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN israil Orta doğu

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