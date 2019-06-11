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İran'ın serbest bıraktığı Lübnanlı mühendis ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:08 | Son Güncelleme

ABD adına casusluk yapmakla suçlanan Lübnanlı Nizar Zaka: "Tutuklanmadan önce kimseye karşı bir saldırganlığım olmadı. Dün de bugün de kimse adına casusluk yapmadım"

BEYRUT (AA) - ABD adına casusluk yapmak suçlamasıyla 2015 yılında İran'da tutuklanan ve bugün serbest bırakılarak ülkesine dönen Lübnan vatandaşı Nizar Zaka, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

İran tarafından serbest bırakıldıktan sonra Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim eşliğinde başkent Beyrut'a gelen Zaka, Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Zaka, "Tutuklanmadan önce kimseye karşı bir saldırganlığım olmadı. Dün de bugün de kimse adına casusluk yapmadım. Tutuklanmam, bana yöneltilen asılsız suçlamalar ve göstermelik yargılamanın ayrıntısına girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü İbrahim ise Zaka'nın, Cumhurbaşkanı Avn'ın girişimiyle serbest bırakılarak ülkesine döndüğünü ifade etti.

Lübnan yönetiminin görevinin; ikamet ettikleri ülkelerde kanunları çiğnemiş olsalar da tüm Lübnan vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi olduğunu belirten İbrahim, Zaka'nın serbest bırakılması için İran tarafıyla anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaları ise yalanladı.

İran yargısı, Zaka'nın şartlı salıverilmesini onaylamıştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülke kanunlarına göre, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan kişilerin bu sürenin en üçte birini iyi halli olarak geçirmesi durumunda şartlı salıverilmesini öngördüğünü söylemişti.

İsmaili, Zaka'nın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın talebi üzerine bu ülkeye teslim edileceğini kaydetmişti.

Lübnan vatandaşı mühendis Nizar Zaka, 2015 yılında ABD adına casusluk yaptığı suçlamasıyla, Tahran'da tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Lübnan Nizar Zaka

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