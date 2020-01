İran'ın Siber Saldırılarına Karşı ABD Alarmda

'Ciddi' bir saldırıya karşı hazırlık

İstihbarat yetkilileri, İran'ın sanal faaliyetlerinin Devrim Muhafızları tarafından yürütüldüğünü söylüyor. Yetkililere göre Devrim Muhafızları, bunun için bazen paravan şirketler kullanıyor, bazen de siber saldırıları bizzat kendi birliklerince düzenliyor.

İran'ın geçmişteki siber saldırıları, DDoS denen dağıtılmış hizmet reddi saldırılarından, internet sitelerini bozmaya ya da kişisel veri hırsızlığına kadar farklı özellikler gösteriyor.

An alert this week from the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) also warned Iran has “demonstrated a willingness to push the boundaries of their activities, which include destructive wiper malware and, potentially, cyber-enabled kinetic attacks.”

Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi'nin geçen hafta yayınladığı uyarı, İran'ın faaliyetlerinin sınırlarını genişletebileceği, bulaştığı sistemlerde her türlü verileri silen zararlı yazılımları ya da siber kinetik saldırıları kullanabileceğine dikkat çekiyor.