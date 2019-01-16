"İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 12 bin çocuk yetersiz besleniyor"

İSTANBUL (AA) - İran Sağlık Bakanlığı Toplum Beslenme İyileştirme Programı Müdürü Ahmed İzzetiyan, İran'ın güneyindeki Sistan-Beluçistan eyaletinde 12 bin çocuğun yetersiz beslendiğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Çabahar kentinde düzenlenen Sağlıklı Beslenme Çalıştayı'nda konuşan İzzetiyan, Sistan-Beluçistan eyaletinde yetersiz beslenme oranının yüksek olduğunu, konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

Söz konusu çalıştayın sağlıklı beslenmeyi sağlamak amacıyla düzenlendiğine işaret eden İzzetiyan, "Sistan-Beluçistan eyaletinde 12 bin çocuk yetersiz besleniyor. Sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesi konusunda köylerin uygun şartlarından istifade edilmelidir." dedi.

İzzetiyan, İran'da sağlıklı beslenmenin en geri olduğu, demir eksikliği ve yetersiz gelişimin en çok görüldüğü yerlerin Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Delgan, Fenuc, İranşehr, Nikşehr, Kasıkand, ve Serbaz gibi ilçelerin olduğunu kaydetti.

