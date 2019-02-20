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"İran'ın Son 40 Yılı" fotoğraf sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:44 | Son Güncelleme

İranlı 65 fotoğrafçının, İran'ın tarihi ve bugününü anlatan 92 fotoğrafının yer aldığı sergi 24 Şubat'a kadar izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - İran Devrimi'nin 40 yıllık hikayesini ve İran halkının yaşam tarzını anlatan fotoğrafların yer aldığı "İran'ın Son 40 Yılı" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

İran Fotoğrafçılar Evi tarafından düzenlenen sergi, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, İranlı 65 fotoğrafçının, İran'ın tarihi ve bugününü anlatan 92 fotoğrafı yer alıyor.

İran'ın savaş yılları, çatışmalar, mahkemeler, gösteriler, törenler gibi tarihi olayları yansıtan sergi, 1970'lerden bugünlere uzanıyor.

İran İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Kuroş Muktaderi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sergi İran'ı tanımak için bir pencere açacak. İran ve Türkiye komşu olduğu için ortak değerleri çok, kültürel ve tarihsel ilişkileri derin ve köklü. Bu sergi de iki ülke arasında bir köprü olacak. Sanat bir toplumun gerçeklerini yansıtır. Türk halkı, bu sergide de fotoğraf sanatçılarının gözünden İran'ın gerçeklerini görecekler." diye konuştu.

- 24 Şubat'a kadar izlenebilecek

İran Fotoğrafçılar Evi Müdürü Seyed Ehsan Bagheri de 1979-2019 arasında çekilmiş fotoğraflarla İran İslam Devrimi'nin 40 yıllık yolculuğunun ifade edildiğini belirtti.

Tarihi olayların yanı sıra yaşam fotoğraflarının da sergide yer bulduğuna işaret eden Bagheri, aynı serginin İstanbul'dan önce Moskova'da açıldığı bilgisini verdi.

Bagheri, en önemli noktası halkla doğrudan buluşması olan serginin farklı ülkelerde de sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğini dile getirdi.

"İran'ın Son 40 Yılı" sergisi 24 Şubat'a kadar izlenebilecek.

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İRAN "İran'ın Son 40 Yılı" sergi

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