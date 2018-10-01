İran'ın Suriye'deki Deyrizor bölgesinde füze saldırısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısıyla ilgili "İran'ın terörizmle mücadelesinin süreceğini" söyledi.

Kasımi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devrim Muhafızları tarafından Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısıyla ilgili Kasımi, bu eylemin İran askeri güçlerinin Fırat'ın doğusunda konuşlanan teröristlerin bir bölümüne yönelik yapıldığını belirterek,"Bu adım koordineli bir şekilde atıldı ve teröristlerin İran halkına karşı yeni saldırılara cüret etmemesi için operasyon devam edecek." şeklinde konuştu.

Kasımi, "Yapılan her operasyon kesinlikle özel mesaj taşımaktadır. İran, her türlü terörizme karşı mücadelede kararlıdır. Bu azim ve kararlılığa sabah saatlerindeki adımla şahit olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımi, ABD'nin 5 Kasım'da uygulamaya geçireceği ikinci aşama yaptırımlarıyla ilgili olarak İran ve 4+1 (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeleri arasında yapılan görüşmelerde bunun aşılması için bir mekanizma kurulmasına karar verildiğini ve bu yöndeki çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi.