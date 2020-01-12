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  4. İran'ın Tek Kadın Olimpiyat Maladaylı Sporcusu İltica Etti

İran'ın Tek Kadın Olimpiyat Maladaylı Sporcusu İltica Etti

12.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Kimya Alizade İran’ın tek kadın Olimpiyat madalyası alan sporcusu. Alizade, İran’dan kalıcı olarak ayrıldığını açıkladı

İran'ın Tek Kadın Olimpiyat Maladaylı Sporcusu İltica Etti

Kimya Alizade İran’ın tek kadın Olimpiyat madalyası alan sporcusu. Alizade, İran’dan kalıcı olarak ayrıldığını açıkladı.

Sporcu buna gerekçe olarak İran’ın atletleri siyasi nedenlerle aşağılayan siyasi sisteminin ‘‘adaletsizliğini’’ ve ‘‘iki yüzlülüğünü’’ gösterdi.

Sporcu haberi Instagram hesabından yazdığı mesajla verdi.

21 yaşındaki sporcu 2016 Rio Olimpiyatları’nda tekvando dalında bronz madalya almıştı.

Alizade, mesajı nereden yazdığını belirtmedi ancak geçmişte Hollanda’ya yerleşmek istediğini dile getirmişti.

Alizade, açıklamasında tek istediğinin tekvando yapmak, güvenlik, mutluluk ve sağlık içinde bir yaşam olduğunu söyledi.

Alizade mesajında, ‘‘Ben İran’da üzerinden oyunlar oynadıkları milyonlarca baskı görmüş kadından yalnızca biriyim. Bana ne giymemi söyledilerse onu giydim, benden ne söylememi istedilerse onu söyledim’’ dedi.

Alizade’ye 9 Ocak’tan bu yana ulaşılamıyordu. Yarı resmi ISNA haber ajansı haberi ‘‘İran tekvandosu için şok. Kimya Alizade Hollanda’ya iltica etti’’ başlığıyla vermişti.

ISNA, Alizade’nin 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı planladığını ancak İran spor takımın üyesi olmayacağını yazdı.

Alizade açıklamasında planlarını sıralamadı, ancak nereye giderse gitsin ‘‘İran’ın bir çocuğu’’ olarak kalacağını kaydetti.

Alizade Ekim ayında BBC’nin 100 ilham veren kadın listesinde yer almıştı.

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