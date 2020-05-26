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İran’ın Üçüncü Petrol Tankeri de Venezuela’ya Yaklaşıyor

26.05.2020 20:49 | Son Güncelleme

İran’ın gönderdiği petrol yüklü tankerlerden üçüncüsü de Venezuela’nın münhasır ekonomik bölgesine yaklaşıyor. Daha önce Venezuela kara sularına ulaşan iki petrol tankerinin yüklerini boşaltmaya hazırlandığı bildirildi

İran’ın Üçüncü Petrol Tankeri de Venezuela’ya Yaklaşıyor

İran’ın gönderdiği petrol yüklü tankerlerden üçüncüsü de Venezuela’nın münhasır ekonomik bölgesine yaklaşıyor. Daha önce Venezuela kara sularına ulaşan iki petrol tankerinin yüklerini boşaltmaya hazırlandığı bildirildi.

Mali analiz platformu Refinitiv Eikon verilerine göre, İran bandıralı Petunia adlı tanker Atlas Okyanusu’nu geçerek Pazartesi günü Karayip Denizi’ne ulaştı. Petunia, filodaki diğer iki gemi Fortune ve Forest’ın izlediği rotayı takip etti.

Gemilerden ilki olan Fortune, Venezuela devlet petrol şirketi PDSVA’ya ait El Palito rafinerisinde Petrol Bakanı Tareck El Aissami tarafından karşılandı. Aissami, petrol sıkıntısı çeken ülkede kriz zamanındaki desteğinden dolayı İran’a teşekkür etti.

Yaptırımlara tabi olan iki OPEC ülkesi arasındaki anlaşma, ABD’den tepki almıştı. Amerikan yönetiminden bir yetkili, bu ay yaptığı bir açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin bu sevkiyata verilebilecek yanıtları değerlendirdiğini söylemişti. Bu açıklama üzerine İran hükümeti, herhangi bir askeri adıma karşı Washington’u uyarmıştı.

Tankerler, seyahatleri sırasında herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadı.

İki kaynak ve Eikon verilerine göre, filodaki ikinci tanker Forest da PDSVA’nın Cardon rafinerisine hizmet eden bir limana doğru rotasını değiştirdi. Bu geminin bugün (Salı) rıhtıma yanaşması bekleniyor.

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