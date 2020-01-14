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  4. İran’ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddiası

İran’ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 23:16 | Son Güncelleme

İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran’da düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı.

İran medyası tarafından basına sızdırılan görüntülerde Tahran’da düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağına 2 adet roketin ateşlendiği iddia edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını 1 füzeyle vurarak düşürdüğü açıklanmıştı. İranlı bir gazeteci tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına arka arkaya 2 roketin ateşlendiği iddia edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Tahran’dan Kiev’e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını füzeyle vurarak düşürmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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