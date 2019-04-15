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"İran'ın uranyum zenginleştirmesinin önünde herhangi bir engel yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT), nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına göre ne şimdi, ne 2025'te, ne de ondan sonra İran'ın uranyum zenginleştirmesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor. Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortakların; imzaladıkları ve savunacaklarını taahhüt ettikleri belgeyi okumalarında fayda var"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, uranyum zenginleştirme konusunda ülkesinin önünde herhangi bir engelin olmadığını belirtti.

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın uranyum zenginleştirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Zarif, şunları kaydetti:

"Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT), nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına göre, ne şimdi ne 2025'te ne de ondan sonra, İran'ın uranyum zenginleştirmesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor. Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortakların; imzaladıkları ve savunacaklarını taahhüt ettikleri belgeyi okumalarında fayda var."

Fransa'nın Washington Büyükelçisi Gérard Araud, önceki gün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nükleer anlaşmadan sonra İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının olduğunu söylemek yanlıştır." ifadelerini kullanmış ancak İranlı makamların tepkisi üzerine dün bu paylaşımı silmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 9 Nisan'da Natanz'daki nükleer enerji tesisinde 20 adet geliştirilmiş IR6 santrifüj kurulması talimatı vermiş ve "Sabrediyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var. Sabrımız zaaftan değil, tedbir ve bölgenin geleceği içindir. İran bu konuda başka bir adım atabilir. Bizi zorlarsanız yüksek teknolojili IR8 santrifüjlerinin seri üretimine başlarız." demişti.

BMGK'nın 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran'ın 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na göre, Tahran yönetimi uranyum üretimi için kullandığı 19 bin santrifüjü, 5 bin 60'a düşürecek ve 10 yıl boyunca bu sayıda tutacaktı.

Anlaşma kapsamında İran ayrıca 15 yıl boyunca ağır su reaktörü inşa etmeyecek, uranyum zenginleştirme çalışmalarını sadece Natanz nükleer tesisiyle sınırlı tutacak ve en yüksek yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesi yapabilecekti.

Ayrıca Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme çalışmaları da durdurulacaktı. Anlaşmaya imza atan ülkeler, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirerek atom bombası üretme kapasitesine ulaşabileceği zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmasından endişe ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İRAN nükleer Zarif

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