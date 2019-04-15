"İran'ın uranyum zenginleştirmesinin önünde herhangi bir engel yok"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, uranyum zenginleştirme konusunda ülkesinin önünde herhangi bir engelin olmadığını belirtti.

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın uranyum zenginleştirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Zarif, şunları kaydetti:

"Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT), nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına göre, ne şimdi ne 2025'te ne de ondan sonra, İran'ın uranyum zenginleştirmesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor. Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortakların; imzaladıkları ve savunacaklarını taahhüt ettikleri belgeyi okumalarında fayda var."

Fransa'nın Washington Büyükelçisi Gérard Araud, önceki gün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nükleer anlaşmadan sonra İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının olduğunu söylemek yanlıştır." ifadelerini kullanmış ancak İranlı makamların tepkisi üzerine dün bu paylaşımı silmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 9 Nisan'da Natanz'daki nükleer enerji tesisinde 20 adet geliştirilmiş IR6 santrifüj kurulması talimatı vermiş ve "Sabrediyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var. Sabrımız zaaftan değil, tedbir ve bölgenin geleceği içindir. İran bu konuda başka bir adım atabilir. Bizi zorlarsanız yüksek teknolojili IR8 santrifüjlerinin seri üretimine başlarız." demişti.