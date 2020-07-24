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  4. İran'ın Vurduğu Yolcu Uçağının Kara Kutu İncelemesi Yapıldı

İran'ın Vurduğu Yolcu Uçağının Kara Kutu İncelemesi Yapıldı

24.07.2020 13:21 | Son Güncelleme

Ocak ayında Tahran yakınlarında yanlışlıkla vurularak düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının kara kutularının ön incelemesi tamamlandı

İran'ın Vurduğu Yolcu Uçağının Kara Kutu İncelemesi Yapıldı

Ocak ayında İran’ın başkenti Tahran yakınlarında yanlışlıkla vurularak düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının kara kutularının ön incelemesi tamamlandı. Kara kutular inceleme için Fransa’daki BEA adlı kuruma gönderilmişti.

Kaza soruşturma ekibinde bulunan Kanada Ulaşım Güvenliği yetkilisi Katy Fox konuya ilişkin yaptığı açıklamada “ Paris’teki işlem tamamlandı ancak soruşturma sürüyor. Henüz yanıtlanması gereken çok sayıda soru var” dedi ancak detay vermedi.

Fox ayrıca İran’a elindeki tüm bilgileri mümkün olan en kısa sürede paylaşması uyarısında da bulundu. Fox, İran’ın, araştırma ekibinin edindiği verileri paylaşmasına izin vermediğine dikkat çekti.

Fransa’nın başkenti Paris’teki BEA kurumunda yapılan incelemelere uçakta hayatını kaybeden kişilerin olduğu ülkelerden temsilciler katılıyor. Uçaktaki yolcuların çoğunluğu Kanada ve İran vatandaşıydı.

Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağı İran’ın Irak’taki ABD askeri üslerine düzenlediği füze saldırısı sonucu yanlışlıkla vurulmuştu. 8 Ocak tarihindeki olayda uçakta bulunan 176 yolcu hayatını kaybetmişti.

İran ilk başta inkar etmesine karşın daha sonra uçağın kendileri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü kabul etmişti.

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