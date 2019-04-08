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İran'ın Yemen'de siyasi takas arayışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 00:59 | Son Güncelleme

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, İran'ın ülkesinde siyasi bir takas arayışı içinde olduğunu söyledi

KUVEYT (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, İran rejiminin genişleme aracı oldukları için Husilerin barışı istemediklerini savundu.

Temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'te bulunan Yemani, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın ülkesinde siyasi bir takas arayışı içinde olduğunu söyledi. Yemani, dile getirdiği siyasi takasa ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Yemani, İran rejiminin genişleme aracı oldukları için Husilerin barışı istemediklerini savundu.

Ülkesine verdiği desteklere ilişkin Yemani, "Yemen'de bir hastane ya da okul varsa onda Kuveyt'in bir eli vardır" dedi.

Pazar günü Kuveyt'e gelen Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mubarek, Veliaht Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve ülkedeki yetkililerle iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüşmelerde bulundu.

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Husiler İRAN Kuveyt Yemen - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani:

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