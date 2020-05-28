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İran’ın Yeni Meclis Başkanı Eski Emniyet Müdürü Kalibaf

28.05.2020 20:34 | Son Güncelleme

İran’da meclis üyeleri, eski Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Bakır Kalibaf’ı sertlik yanlılarının ağırlıkta olduğu yeni meclisin başkanı olarak seçti. Kalibaf, bir dönem Emniyet Genel Müdürü olarak da görev yapmıştı.

İran’ın Yeni Meclis Başkanı Eski Emniyet Müdürü Kalibaf

İran’da meclis üyeleri, eski Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Bakır Kalibaf’ı sertlik yanlılarının ağırlıkta olduğu yeni meclisin başkanı olarak seçti. Kalibaf, bir dönem Emniyet Genel Müdürü olarak da görev yapmıştı.

İran devlet televizyonu, 264 meclis üyesinden 230’unun Kalibaf için oy kullandığını bildirdi. Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından da desteklenen Kalibaf, 1980-1988 yılları arasında süren İran-Irak savaşında görev yapmıştı.

12 yıl boyunca Tahran’ın belediye başkanlığını yürüten Kalibaf, daha önce katıldığı iki cumhurbaşkanlığı yarışında başarısız olmuştu. Kalibaf, katıldığı son cumhurbaşkanlığı yarışındaysa sertlik yanlılarının oylarını bölmemek için yarıştan çekilmişti.

Washington Post gazetesine göre Kalibaf, Devrim Muhafızları komutanlarından biri olarak 1999 yılında İran’da öğrenci protestolarının sert şekilde bastırılmasına destek vermişti. Kalibaf hakkında, 2003 yılında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde yine öğrenci protestolarını bastırmak için gerçek mermi kullanılması emrini veren isimlerden biri olduğu haberleri yayılmıştı.

Devlet televizyonuna göre dini lider Hamaney, eski Meclis Başkanı Ali Laricani’yi ise danışmanı yaptı ve meclisle Muhafızlar Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle yükümlü Takdir Konseyi’nin üyesi olarak atadı.

İran’da meclis seçimleri de dahil olmak üzere seçimlere katılmayı planlayan tüm adaylar, meclisi denetleyen Muhafız Konseyi’nin onayından geçiyor.

Muhafız Konseyi, binlerce ılımlı adayın ve muhafazakar liderin 21 Şubat’ta yapılan seçimlere katılmasını engellemişti. Bu durumda seçmenler, yalnızca sertlik yanlısı adaylarla dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı olan ve fazla dikkat çekmeyen muhafazakar adaylar arasında tercih yapmak zorunda kalmıştı.

İran’ın 290 sandalyeli meclisi, ülkenin nükleer politikası gibi uluslararası ilişkilerle ilgili konularda fazla etki sahibi değil. Bu konularla ilgili politikaların belirlenmesinde son söz, dini lider Hamaney’e ait. Ancak meclisteki bu adaylar, 2021 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sertlik yanlılarını destekleyebilir ve Tahran’ın daha sert bir dış politika izlemesine neden olabilir.

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