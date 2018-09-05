HABER

"İran'ın yüzde 98,1'i kuraklığa maruz kaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:42 | Son Güncelleme

İran Meteoroloji Kurumu Kriz Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Sadık Zeyaiyan, İran’ın yüzde 98,1’inde kuraklık yaşandığını söyledi

İSTANBUL - İran Meteoroloji Kurumu Kuraklık ve Kriz Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Sadık Zeyaiyan, İran’ın yüzde 98,1’inde uzun süreli kuraklık yaşandığını belirtti.

İran'ın son on yıllık göstergelerini dikkate alarak değerlendirmelerde bulunan Zeyaiyan, "İran'ın yüzde 98,1'i çeşitli derecelerde olmak üzere kuraklığa maruz kaldı." dedi.

Zeyaiyan, İran'ın sadece yüzde 1,6'lık kısmının normal olarak değerlendirildiğini ifade ederek, kalan yüzde 0,3'lük bölümünü ise yağışlı bölge olarak nitelendirdi.

Ülkenin, Elbruz, İlam, Buşehr, Güney Horasan, Huzistan, Zencan, Sistan-Belucistan, Fars, Gazvin, Kum, Kirman, Hürmüzgan ve Yezd şehirlerinin son on yılda yüzde yüz oranında kuraklığa maruz kaldığını dile getiren Zeyaiyan, durumun endişe verici boyutta olduğunu kaydetti.

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı
Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN kuraklık Sadık Zeyaiyan

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.