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  4. İran'la Çin ve Rusya’dan Ortak Tatbikat

İran'la Çin ve Rusya’dan Ortak Tatbikat

29.12.2019 22:45 | Son Güncelleme

Çin, İran ve Rusya 3 gün süren ortak tabikat düzenledi. Tatbikat,Umman Körfezi ve Hint Okyanusu’nda düzenlendi

İran'la Çin ve Rusya’dan Ortak Tatbikat

Çin, İran ve Rusya 3 gün süren ortak tabikat düzenledi.

Tatbikat,Umman Körfezi ve Hint Okyanusu’nda düzenlendi.

Tatbikat, ABD ve İran arasında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Cuma günü başlamıştı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü tatbikatın üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında normal bir askeri işbirliği olduğunu belirtti.

Yetkili tatbikatın uluslararası hukuka ve uygulamalara da uygun olduğunu kaydetti.

Ancak tatbikat ABD’nin uluslararası alandaki üç rakibini bir araya getirdi.

Çin, ABD ile ticaret ve güney Çin Denizi’ndeki egemenlik hakları konusunda rekabet ederken Rusya ABD seçimlerine müdahale etmek ve Batı’yı istikrarsızlaştırmakla suçlanıyor.

İran destekli milisler Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen’de ABD’nin müttefiklerine karşı mücadele ediyor.

Umman Körfezi Hürmüz Boğazı’na bağlanan stratejik öneme sahip bir deniz yolu.

ABD İran’ı körfezde uluslararası sularda düzenlenen saldırılardan ve Eylül ayında Suudi Arabistan’a ait bir petrol tesisine düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuyor.

İran ise iddiaları reddediyor ve bölgede artan gerilim yüzünden ABD’yi suçluyor.

Çin İran’la diplomasi, ticaret ve enerji alanında yakın bağlara sahip.

Ancak Çin, İran’ın rakibi Suudi Arabistan’la da iyi ilişkiler içinde.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jingping’in gelecek yıl G20 zirvesine ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceği düşünülüyor.

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