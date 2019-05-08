İran’la ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na ABD olmaksızın katılma şartı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşmalar uyarınca yapılan anlaşmanın korunması durumunda İran’ın anlaşmaya uyarak taahhütlerini terine getireceğini açıkladı.

İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl çekilen ve yeniden kısıtlama kararları uygulayan ABD’nin tavrından dolayı gelişen olaylardan sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. İran ve Rus mevkidaşların yaptığı görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında dünyaya önemli mesajlar verildi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşmalar uyarınca yapılan anlaşmanın korunması durumunda İran’ın anlaşmaya uyarak taahhütlerini terine getireceğini açıkladı.

Zarif, İran’ın bu anlaşmada en önemli kriterinin yaptırımların durdurulması başlığı olduğunu açıkladı. Zarif öte yandan ABD’nin muhalefetine rağmen Rusya ile İran’ın nükleer tesislerinin bulunduğu Buşehr ve Fordo’da işbirliklerinin sürdüreceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada İran ile yapılan nükleer anlaşmalara değinerek, İran ve Rusya’nın ABD’nin olmadığı bir grup ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı görüşmelerinin sürdürülebileceklerini söyleyerek, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı ekonomik yaptırımları yasa dışı olarak nitelendirdi. Lavrov, ABD’den bir temsilcinin bulunmadığı ve birçok ülkeden temsilcinin olabileceği acil bir toplantının yapılması gerektiğini savundu. Lavrov basın toplantısında ABD’nin İran ile yapılan anlaşmaya tekrar geri dönebileceği konusunda hiçbir umudunun olmadığını söyledi.

Sergey Lavrov ve Zarif arasında yapılan basın toplantısında ABD’nin uyguladığı ekonomik kısıtlamalar eleştirilirken Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde gelişeceğini açıkladı.

Sergey Lavrov, İran halkının Rusya’ya seyahatleri konusunda İran tarafıyla kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, İran vatandaşlarının Rusya vizesi alması konusundaki şartların kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İkili basın toplantısının ardından Rusya ve İran arasındaki vizelerin kolaylaştırılması konusundaki anlaşmaya imza attılar.

