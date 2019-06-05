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‘İran’la Konuşmaya Hazırım Ama Askeri Adım Olasılığı Hep Var’

05.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile konuşmaya hazır olduğunu ancak İran’a karşı her zaman askeri bir adım atılması olasılığının olduğunu belirtti

‘İran’la Konuşmaya Hazırım Ama Askeri Adım Olasılığı Hep Var’

ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile konuşmaya hazır olduğunu ancak İran’a karşı her zaman askeri bir adım atılması olasılığının olduğunu belirtti.

İngiltere’ye resmi ziyareti sırasında İngiliz televizyonu ITV’ye kapsamlı bir röportaj veren Başkan Trump, “Ben ilk göreve geldiğimde İran son derece düşmanca davranan bir yerdi. O dönem dünya üzerindeki bir numaralı terörist devletti ve muhtemelen belki şu an da öyleler” dedi.

İran’a karşı askeri adım atmak zorunda kalıp kalmayacağı sorusuna da “Her zaman öyle bir ihtimal var. İstiyor muyum? Hayır. Tercih etmem. Ama her zaman bir ihtimal var” dedi. Trump İran Cumhurbaşkanı Trump,Ruhani ile konuşmaya hazır olup olmadığı yönündeki soruya da “Tabii ki. Konuşmayı tercih ederim” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump Savunma Bakanlığı Pentagon’daki kurmaylarına İran ile savaş istemediğinin mesajını vermiş ancak İran konusunda şahin tavrıyla bilinen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton herhangi bir delil sunmadan İran Körfezi’nde petrol tankerlerinin hedef alındığı patlamaların arkasında İran’a ait mayınların olduğunu savunmuştu.

Pazar günü ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Trump yönetiminin İran’ın dini liderleriyle önkoşulsuz görüşebileceğini söylemişti.

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