‘İran’la Müzakare Değil Baskıyı Arttırma Zamanı’

Başkan Donald Trump’ın İran’ın nükleer programıyla ilgili süren krizi çözmek için İran lideriyle görüşebileceği mesajını vermesinin ardından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu böylesi bir girişimin yapılmaması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

Perşembe günü Londra’da gazetecilere konuşan Netanyahu, “Şu an İran’la görüşme zamanı değil; İran üzerindeki baskıyı arttırma zamanı” dedi. Netanyahu bu mesajını, Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in de katıldığı görüşmeler öncesinde aktardı.

İsrail’in muhafazakar başbakanı Netanyahu’nun bu yaklaşımı, Amerikan Başkanı Trump’la olan görüş farklılığını açıkça bildirdiği nadir anlardan olması nedeniyle dikkat çekti. Zira, 17 Eylül’deki seçimlere hazırlanan Netanyahu, İsrailli seçmenlerine seslenirken, İsrail’in ulusal güvenliğini garantiye alma hususunda Trump ve Johnson gibi sağcı batılı liderler üzerindeki etkisini sık sık gündeme getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu’nun işaret ettiği mesajını Çarşamba günü vermişti. Trump açıklamasında, Eylül ayında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle görüşme ihtimaline sıcak bakarak, “Her şey mümkün. Onlar da sorunlarını çözebilmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi ise, Trump’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl geri çekilmesinden bu yana yürürlüğe koyduğu yaptırımları kaldırmadığı sürece müzakere masasına oturmayacaklarını belirtiyor.

