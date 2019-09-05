HABER

‘İran’la Müzakare Değil Baskıyı Arttırma Zamanı’

05.09.2019 19:20 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın İran’ın nükleer programıyla ilgili süren krizi çözmek için İran lideriyle görüşebileceği mesajını vermesinin ardından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu böylesi bir girişimin yapılmaması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu

‘İran’la Müzakare Değil Baskıyı Arttırma Zamanı’

Başkan Donald Trump’ın İran’ın nükleer programıyla ilgili süren krizi çözmek için İran lideriyle görüşebileceği mesajını vermesinin ardından, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu böylesi bir girişimin yapılmaması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

Perşembe günü Londra’da gazetecilere konuşan Netanyahu, “Şu an İran’la görüşme zamanı değil; İran üzerindeki baskıyı arttırma zamanı” dedi. Netanyahu bu mesajını, Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in de katıldığı görüşmeler öncesinde aktardı.

İsrail’in muhafazakar başbakanı Netanyahu’nun bu yaklaşımı, Amerikan Başkanı Trump’la olan görüş farklılığını açıkça bildirdiği nadir anlardan olması nedeniyle dikkat çekti. Zira, 17 Eylül’deki seçimlere hazırlanan Netanyahu, İsrailli seçmenlerine seslenirken, İsrail’in ulusal güvenliğini garantiye alma hususunda Trump ve Johnson gibi sağcı batılı liderler üzerindeki etkisini sık sık gündeme getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu’nun işaret ettiği mesajını Çarşamba günü vermişti. Trump açıklamasında, Eylül ayında New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle görüşme ihtimaline sıcak bakarak, “Her şey mümkün. Onlar da sorunlarını çözebilmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi ise, Trump’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl geri çekilmesinden bu yana yürürlüğe koyduğu yaptırımları kaldırmadığı sürece müzakere masasına oturmayacaklarını belirtiyor.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladıABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı
Taleban’dan Kabil’de Yeni SaldırıTaleban’dan Kabil’de Yeni Saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalında yeni perde!

Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalında yeni perde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

AB-Türkiye mutabakatı çökebilir uyarısı

AB-Türkiye mutabakatı çökebilir uyarısı

Yeni bir doğalgaz projesi: 21 milyar dolar değerinde ve Kuzey Kutbu'nda

Yeni bir doğalgaz projesi başlıyor!

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylem

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylem

Erdoğan: Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız

Erdoğan: Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız

İran tankerini teslim etmesi için kaptana milyonlarca dolar teklif edilmiş

O kaptana milyonlarca dolar teklif edilmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.