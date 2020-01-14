İran'la nükleer anlaşma - BBC Savunma ve Diplomasi Muhabiri Marcus: Avrupa ülkeleri ihtilaf mekanizmasıyla ölüm ilanını yazmaya başladı

Bu yüzden anlaşma şu an arafta: En büyük iki imzacısı tarafından tamamen veya büyük oranda terk edilmiş durumda.

Buna karşılık olarak İran da anlaşmadaki kısıtlamaları aşmaya başladı.

Anlaşmanın büyük taraflarından biri olan ABD anlaşmayı halihazırda terk etti ve Tahran'a sert ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Fakat İran'la nükleer anlaşmanın kendine özgü bir durumu var:

İran bu durumdan ABD'yi sorumlu tutsa da Fransa, Almanya ve İngiltere bu tezi kabul etmiyor.

Bunlar arasında nükleer reaktör yakıtının yanı sıra nükleer silah yapımında da kullanılabilecek zenginleştirilmiş uranyum üretiminin kısıtlanması yükümlülüğü de vardı.

2015'te imzalanan anlaşmaya göre İran'ın bu yükümlülükleri yerine getirmesi karşılığında ülkeyi uzun zamandır etkileyen ekonomik yaptırımlar kaldırılacaktı.

ABD Başkanı Trump'ın da ekonomik yaptırımları kaldırması aynı derecede zor, özellikle de rejim karşıtı protestoların başlaması nedeniyle maksimum baskı politikasının işe yaradığını düşündüğü bir dönemde.

Fakat İran'ın, füze programı ve muhtemelen bölgedeki politikalarında daha fazla kısıtlama içeren yeni şartlar içerecek yeni bir anlaşmaya ikna etmek çok zor gözüküyor.

Avrupa ülkeleri, bu anlaşma mevcudiyetini sürdürdüğü müddetçe şartlara uyacaklarını ve ABD'nin de kabul edeceği bir anlaşma için müzakere edeceklerini söylüyor.

Bu koşullarda ihtilaf mekanizmasını devreye sokarak Avrupalılar bu anlaşmanın ölüm ilanını yazmak için ilk resmi adımları atmaya başladı.

Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump iktidara gelene kadar kaldırılsa da Trump İran'ı ABD açısından daha kârlı bir anlaşmaya ikna etmek için anlaşmadan tek taraflı çekildi, İran'a ve petrol ihracatına sert yaptırımlar uygulamaya başladı.

Buna karşılık olarak İran başka bir anlaşmaya yanaşmayarak nükleer silah üretimine olanak sağlayacak zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdı.

Anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler arasında yer alan Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya anlaşmayı ayakta tutmak için uğraşsa da şimdiye kadar başarılı olamadı.

Yaptırımlar nedeniyle petrol ihracatı ve para biriminin değeri çöken İran'da enflasyon hızla arttı.

Avrupa ülkeleri neden şimdi harekete geçti?

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yaparak ABD'nin anlaşmadan çekilmesine dair üzüntülerini paylaştılar ve anlaşmayı korumak istediğini söyledi.

Bakanlar, ABD ile İran'ın tekrardan masaya oturması için çaba göstereceklerini söyledi ve ekledi:

"Fakat bu sırada İran, anlaşma tarafından konulan önemli kısıtlamaları ihlal etmeye devam etti. İran'ın bu adımları nükleer anlaşma ile tutarsızdır ve ciddi, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir.