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  4. İran'la Nükleer Anlaşma Görüşmelerinin Son Toplantısı Bugün Yapılacak

İran'la Nükleer Anlaşma Görüşmelerinin Son Toplantısı Bugün Yapılacak

02.06.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran ve nükleer anlaşmanın taraflarının Viyana’da bugün son tur görüşmeleri yapacakları açıklandı

İran'la Nükleer Anlaşma Görüşmelerinin Son Toplantısı Bugün Yapılacak

İran ve nükleer anlaşmanın taraflarının Viyana’da bugün son tur görüşmeleri yapacakları açıklandı. Açıklama Avrupa Birliği yetkililerinden geldi. Yetkililer, bu tur görüşmelerin sonuncusunun bugün yapılacağını ve yeni tur için en az bir hafta ara verileceğini belirttiler.

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada yeni tur görüşmelerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih açıklanmadı. Bugünkü son görüşmenin de akşam saatlerinde yapılması bekleniyor. Avrupalı diplomatlar, 2015 yılında imzalanan anlaşmanın sürdürülmesi ve Amerika’nın anlaşmaya geri dönmesi için İran ve Amerika arasında da mekik diplomasisi yürütüyorlar.

ABD, Başkan Trump’ın kararıyla 2018 yılında İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan Amerika’yı çekmiş ve İran’a yönelik yeni yaptırımları devreye sokmuştu.

ABD, İran’ın anlaşma şartlarına eksiksiz uymasını, İran da kendisine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasını istiyor

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