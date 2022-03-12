“İran’la Nükleer Anlaşma Ruslar’ın Talepleri Nedeniyle Çökebilir”

Fransa, İngiltere ve Almanya bugün Rusya'yı, İran'la ticaretini garanti altına alma talepleri nedeniyle, neredeyse tamamlanmış bir nükleer anlaşmanın çöküşüne sebep olacağı konusunda uyardı.

Müzakereciler, 2015’de imzalanan ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmayı eski haline getirmek için görüşmelerin son aşamasına geldiler.

Ancak 5 Mart’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov beklenmedik bir şekilde Rusya'nın İran ile ticaretinin, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenmeyeceğine dair kapsamlı garantiler talep etti.

2015 nükleer anlaşmasına taraf olan Fransa, İngiltere ve Almanya ortak bir açıklamada, "Hiç kimse JCPOA'den ayrı güvenceler elde etmek için JCPOA müzakerelerinden yararlanmaya çalışmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bu durum, anlaşmayı çökertme riski taşıyor" denildi ve müzakerelerde anlaşmanın son derece acil bir şekilde sonuçlandırılması gerektiği kaydedildi.

Washington, Rusya'nın bu konudaki taleplerini kabul etmeyeceğini önceden açıklamıştı.

11 aydır süren uluslararası görüşmeler, ABD’nin 2018’de eski Başkanı Donald Trump döneminde çekildiği anlaşmaya yeniden katılmasını ve İran'ı hızla ilerleyen nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmada yer alan kısıtlamalara geri döndürmeyi hedefliyor.

Petrol piyasaları, İran'ın ham petrol ihracatı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılamayacağını görmek için müzakerelerin ilerlemesini yakından izliyor. Kısıtlamaların kaldırılması, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşından kaynaklanan arz kesintilerini dengelemeye yardımcı olabilir.

