İran’la Nükleer Anlaşma Sağlanabilecek mi?

Batılı ülkelerle Rusya ve Çin’den diplomatlar İran’lı temsilciyle Avusturya’da İran’ın nükleer programını bir kez daha görüşüyor.

Başkent Viyana'daki görüşmelerin ardından temsilcilerin konuyla ilgili son kararın verilmesi için başkentlerinde dönmesi bekleniyor.

İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, Çin ve İran’dan diplomatlar Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yenilemek ve İran’ın anlaşmaya dönüşünü sağlamak için görüşüyor.

Rus temsilcisi Mikhail Ulyanov nükleer anlaşmanın yenilenmesinin sağlanabileceğini ancak henüz sonuçlandırılmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyed Abbas Araghchi de 2015 tarihli anlaşmaya dair bütün belgelerin müzakere edildiğini ve görüşmelere katılan diplomatların başkentlerine sadece değerlendirmeler yapmak için değil aynı zamanda son kararı vermek için döneceklerini kaydetti.

Araghchi, bazı çözülemeyen konular olduğunu vurguladı ve görüşmelerin ne kadar süreceğini söyleyemeyeceğini belirtti.

2018 yılında Trump yönetimi Amerika’yı anlaşmadan çektiği için Washington’un masada temsilcisi bulunmuyor.