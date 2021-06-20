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İran’la Nükleer Anlaşma Sağlanabilecek mi?

20.06.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batılı ülkelerle Rusya ve Çin’den diplomatlar İran’lı temsilciyle Avusturya’da İran’ın nükleer programını bir kez daha görüşüyor. Viyana'daki görüşmelerin ardından temsilcilerin konuyla ilgili son kararın verilmesi için başkentlerine dönmesi bekleniyor

İran’la Nükleer Anlaşma Sağlanabilecek mi?

Batılı ülkelerle Rusya ve Çin’den diplomatlar İran’lı temsilciyle Avusturya’da İran’ın nükleer programını bir kez daha görüşüyor.

Başkent Viyana'daki görüşmelerin ardından temsilcilerin konuyla ilgili son kararın verilmesi için başkentlerinde dönmesi bekleniyor.

İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, Çin ve İran’dan diplomatlar Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yenilemek ve İran’ın anlaşmaya dönüşünü sağlamak için görüşüyor.

Rus temsilcisi Mikhail Ulyanov nükleer anlaşmanın yenilenmesinin sağlanabileceğini ancak henüz sonuçlandırılmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyed Abbas Araghchi de 2015 tarihli anlaşmaya dair bütün belgelerin müzakere edildiğini ve görüşmelere katılan diplomatların başkentlerine sadece değerlendirmeler yapmak için değil aynı zamanda son kararı vermek için döneceklerini kaydetti.

Araghchi, bazı çözülemeyen konular olduğunu vurguladı ve görüşmelerin ne kadar süreceğini söyleyemeyeceğini belirtti.

2018 yılında Trump yönetimi Amerika’yı anlaşmadan çektiği için Washington’un masada temsilcisi bulunmuyor.

Viyana’da bulunan Amerikan heyeti dolaylı olarak İran’la görüşmeler yürütüyor.

Pazar günkü görüşme İran’da sertlik yanlısı Raisi’nin tartışmalı seçimde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından geldi.

Raisi Ağustos ayında göreve başlayacak.

Raisi Amerika’nın yaptırım listesinde bulunan ilk İran Cumhurbaşkanı olacak. 1988’deki toplu infazların kararını veren isimlerden biri olmakla suçlanan Raisi İran’ın uluslararası alanda eleştirilen yargısının başındaki isimdi.

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