"İran'la Nükleer Anlaşma Yakın"

Rus temsilci Mihail Ulyanov, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, son tur görüşmelerden sonra katılımcıların ilerleme sağlandığını ve bir anlaşmanın "hedef dahilinde" olduğunu hissettiğini söyledi. Ulyanov ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin son tur olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin koordinasyonunu sağlayan Enrique Mora, Viyana'da dördüncü tur görüşmelerden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nihai bir anlaşmaya varılacağından neredeyse eminim. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum ve bir anlaşma sağlayacağız" dedi.

İran, nükleer anlaşmanın şartlarına yeniden nasıl uymaya başlayacağı konusunda ABD'yle doğrudan görüşmelerde bulunmayı reddetmişti. Eski Başkan Donald Trump ABD'yi 2018 yılında anlaşmadan çıkarmış, bundan bir yıl sonra İran, anlaşma şartlarını ihlal etmeye başlamıştı.

Müzakereler 7 Mayıs'ta Viyana'da lüks bir otelin bodrum katında İran Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın katılımıyla yeniden başlamıştı. ABD heyeti, görüşmelere, bir başka otelden dolaylı olarak katıldı.

İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için yapılan görüşmeleri yürüten Avrupa Birliği yetkilisi Enrique Mora, müzakerelere bir haftalık ara verilirken, anlaşmaya varılacağından "neredeyse emin" olduğunu kaydetti.

Bir sonraki tur görüşmelerde anlaşma sağlanacağını ifade edip-etmediği sorulan Mora, "Böyle bir tahminde bulunamam. Ama şunu söyleyebilirim, evet, kesinlikle bir anlaşma olacak" dedi.

"İlerleme sağlanıyor"

İran'ın başmüzakerecisi Abbas Arakçı, görüşmeden önce İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini, ancak "birkaç kilit meselenin ileri seviyede ele alınması gerektiğini" söyledi.

Yetkililer, 21 Mayıs'a kadar bir anlaşma sağlamayı umduklarını söylemişti. 21 Mayıs, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi'yle (IAEA) İran hükümeti arasında, İran'ın nükleer faaliyetlerinin gözlenmeye devam edilmesine ilişkin anlaşmanın süresinin dolacağı tarih.

Mora, İran'ın bu anlaşmanın süresinin uzatılması için IAEA'yle müzakerelerde bulunmaya devam ettiğini söyledi.

İngiltere, Fransa ve Almanya nükleer anlaşmada ilerleme gözlemliyor

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan üst düzey diplomatlar, Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, İran'la yürütülen nükleer görüşmelerde somut ilerleme kaydedildiğini gözlemlediklerini, ancak son derece zor meselelerin hala çözüm beklemesi nedeniyle başarının garantisi olmadığını kaydetti.

Diplomatlar, İran ve IAEA'nın, İran'ın nükleer faaliyetlerini izlemeye devam etmesinin sağlanması için bir yol bulmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Üç büyük Avrupa ülkesinden diplomatlar, "Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın canlandırılması için yürüttüğümüz çabalar açısından IAEA'nın denetimlere devam etmesi esastır. Bu olmadan bir anlaşma sağlanamaz" dedi.

