“İran’la Nükleer Anlaşma Yakın”

İran ve ABD arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin dolaylı görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor. İngiltere’nin müzakerecisi Cuma günü yaptığı açıklamada Fransa ve Almanya’nın temsilcilerinin bakanlarına bilgi vermek üzere ülkelerine döndüğünü belirtti.

İngiliz müzakereci Stephanie Al-Qaq Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Anlaşmaya yakınız. Müzakereciler bakanlarına bilgi vermek üzere Viyana’dan kısa bir süreliğine ayrıldı. Yakında dönmeye hazırlar” dedi.

Görüşmelerle ilgili doğrudan bilgi sahibi olan iki kaynaksa henüz ortada bir anlaşma olmadığını; Avrupalı ve İranlı yetkililerin İran’ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani’nin Viyana’da kalmaya devam ettiğini söyledi.

Rus müzakereci: “Önümüzdeki hafta ortasında anlaşma olabilir”

Rusya’nın baş müzakerecisiyse anlaşmaya önümüzdeki hafta ortasında varılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Mihail Ulyanov, “Bildiğim kadarıyla İranlılar ABD ile doğrudan görüşmelere hazır değil. Önümüzdeki hafta ortasında bir anlaşma olabilir. Bitiş çizgisini geçmeden önce son çabalardan söz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Tahran’a gitti

İran’la anlaşmanın ortaya çıkması için tarafların bazı önemli konularda ortak zeminde buluşması gerekiyor. Önemli konulardan biri Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nin (IAEA) İran’ın paylaşmadığından şüphe ettiği nükleer materyalle ilgili soru işaretlerinin giderilmesi çabaları.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Rafael Grossi, bu konuda soruşturmanın tamamlanmasıyla sonuçlanacak bir süreç konusunda anlaşma sağlamak ve nükleer anlaşmanın önündeki engelleri kaldırmak umuduyla Tahran’a gitti.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi, İran’ın daha önce varlığını hiç açıklamadığı üç eski tesiste işlenmiş uranyum izleri tespit etmiş, Tahran’ın bu konuda tatminkar bir yanıt vermediğini belirtmişti.

“Batı’nın acele etmesi İran’ın kırmızı çizgilerinin gözetilmesini engelleyemez”

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan anlaşmaya yakın zamanda varılabileceği imasında bulundu; ancak “Batı’nın nükleer anlaşmaya varma konusunda acelesi olmasının İran’ın kırmızı çizgilerinin gözetilmesini engelleyemeyeceğini” söyledi.

İran medyasında yer alan haberde İranlı bakanın Avrupa Birliği temsilcisi Joseph Borrell’le yaptığı telefon görüşmesinde, “Heyetimiz nihai ve iyi bir anlaşmaya varmak amacıyla sıkı çalışmaya devam edecek. İyi bir anlaşmaya son şeklini vermeye hazırız. İran’ın taleplerinin çoğu anlaşmada göz önünde bulunduruldu” dediğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jalina Porter Perşembe günü yaptığı açıklamada, olası bir anlaşmanın yakın olduğunu ancak hala çözüme kavuşmamış konuların olduğunu söylemişti.

İran’la batı ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan anlaşmadan 2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump tek taraflı olarak çekilmiş, Tahran’a sert ekonomik yaptırımlar yeniden uygulanmaya başlanmıştı. İran da anlaşmanın kısıtlamalarını ihlal ederek buna karşılık vermişti.

Taraflar arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik görüşmeler Viyana’da yaklaşık 11 aydır devam ediyor.

