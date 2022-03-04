İran’la Nükleer Anlaşma Yakın mı?

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İran ve batı ülkeleri arasında nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik görüşmelerin önemli bir aşamaya geldiğini ve anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sözcü yardımcısı Jalina Porter, hala çözüme kavuşmamış konuların olduğuna da dikkat çekti, zamanla yarıştıklarını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) raporu, İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoğunun neredeyse iki katına yani 33,2 kilograma çıktığına işaret ediyor.

Üst düzey bir diplomatın açıklamasına göre bu miktar daha da zenginleştirilmesi halinde nükleer bomba yapımı için gereken miktarın dörtte üçüne denk geliyor.

ABD, İran ve Avrupa'dan yetkililer henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirtirken bazı katılımcılarsa anlaşmaya varılması konusunda iyimser konuştu.

11 aydır devam eden görüşmeler süresince kamuoyuna yaptığı açıklamalarda en iyimser katılımcı olan Rusya’nın temsilcisi Mihail Ulyanov, “Çözülmesi gereken bazı konular var. Nispeten daha ufak ayrıntılar’’ dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsüyse daha yapılması gereken çalışmalar olduğunu belirtti. Beyaz Saray yetkilisiyse tüm tarafların en zorlu konuları netleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin Cumartesi günü İran’ın başkenti Tahran’a gitmesi bekleniyor.

