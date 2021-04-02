İran’la nükleer anlaşmanın tarafları Viyana’da görüşecek

2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın geleceği için Tahran ve Washington'dan yetkililerin 6 Nisan'da Viyana'ya gideceği bildirildi. İki ülke temsilcilerinin aynı kentte olacağı, ancak biraraya gelmeyecekleri ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, anlaşmanın Avrupa, Rusya ve Çinli taraflarıyla anlaşmanın geleceğini ele almak için bir araya geleceklerini açıkladı. Avusturya'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeleri "ileri doğru atılmış sağlıklı bir adım" olarak nitelendiren Price, müzakerelerin zorlu geçmesini beklediklerini de ifade etti.

Avrupa Birliği'nden (AB) bir üst düzey yetkili, hedefin iki ay içinde anlaşmaya varmak olduğunu açıkladı. Bir başka diplomatik kaynak, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan hangilerini kaldırabileceğinin ve İran'ın nükleer sorumluluklarının müzakere edileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, amaçlarının yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını nihayete erdirmek ve buna paralel olarak nükleer önlemlerin devreye sokulması olduğunu ifade etti. Zarif, "İran - ABD görüşmesi olmayacak. Buna gerek yok" diye ekledi.