‘‘İran’la Nükleer Görüşmeler Haftasonunda Yeniden Başlayacak’’

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, İran ve dünya güçleri arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için Viyana’da yürütülen görüşmelerin yeni turunun haftasonunda başlayacağını bildirdi. Sherman, 18 Haziran’da İran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin müzakereleri daha karmaşık hale getirdiğini de söyledi.

Düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Sherman, görüşmelerde bugüne kadar ilerleme kaydedildiğini dile getirdi, ancak anlaşmaya varıldığını söylemek için bütün detaylar üzerinde uzlaşmaya varılmış olması gerektiğine vurgu yaptı. Sherman, “Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, her bir detay üzerinde uzlaşılmadan anlaşmaya vardığımızı söyleyemeyiz” dedi.

Müzakereler, İran'ın uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamayı kabul ettiği 2015 tarihli tarihi anlaşmayı yeniden canlandırmayı hedefliyor. Anlaşma ABD ve İran arasında uzun yıllardır devam eden mücadeleye kısa bir ara vermişti.