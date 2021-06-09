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  4. ‘‘İran’la Nükleer Görüşmeler Haftasonunda Yeniden Başlayacak’’

‘‘İran’la Nükleer Görüşmeler Haftasonunda Yeniden Başlayacak’’

09.06.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamayı yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, 18 Haziran’daki İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Viyana’da başlayacak görüşmeleri zora sokabileceğini de kaydetti

‘‘İran’la Nükleer Görüşmeler Haftasonunda Yeniden Başlayacak’’

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, İran ve dünya güçleri arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için Viyana’da yürütülen görüşmelerin yeni turunun haftasonunda başlayacağını bildirdi. Sherman, 18 Haziran’da İran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin müzakereleri daha karmaşık hale getirdiğini de söyledi.

Düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Sherman, görüşmelerde bugüne kadar ilerleme kaydedildiğini dile getirdi, ancak anlaşmaya varıldığını söylemek için bütün detaylar üzerinde uzlaşmaya varılmış olması gerektiğine vurgu yaptı. Sherman, “Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, her bir detay üzerinde uzlaşılmadan anlaşmaya vardığımızı söyleyemeyiz” dedi.

Müzakereler, İran'ın uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamayı kabul ettiği 2015 tarihli tarihi anlaşmayı yeniden canlandırmayı hedefliyor. Anlaşma ABD ve İran arasında uzun yıllardır devam eden mücadeleye kısa bir ara vermişti.

İranlı yetkililer, bazı diplomatlar ve uzmanlara göre 2015 anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesini engelleyen sebepler varlığını koruyor. Bu da yeni tur müzakarelerde anlaşmaya varılmasını zorlaştırıyor.

18 Haziran'da İran’da, anlaşmayı 2015’teki haliyle destekleyen Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani'nin yerini alacak ismin belli olacağı seçimler yapılacak. Ilımlı Ruhani’nin yerine daha muhafazakar bir politikacının seçilmesi bekleniyor.

Sherman da seçimlerin müzakereleri zora sokacağı görüşünde.

2015 yılında P5+1 olarak bilinen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi 5 ülke (ABD, Çin, İngiltere, Rusya ve Fransa) ve Almanya ile İran arasında ülkenin nükleer programını kısıtlamaya yönelik bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak 2018 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi üzerine İran da yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini açıklamıştı.

Demokrat Başkan Joe Biden ise anlaşmanın nükleer sınırlamalarını yeniden başlatmayı ve mümkün olması durumunda anlaşmayı İran’ın bölgedeki faaliyetleri ve füze programını kapsayacak şekilde genişletmeyi istiyor.

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