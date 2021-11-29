İran'la Nükleer Görüşmeler Yeniden Başladı

İran’la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya geri dönülebilmesi amacıyla müzakerelere bugün yeniden başladı. Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak görüşmelerde, taraflar arasındaki uzlaşmazlıklar nedeniyle anlaşmaya dair umutlar azalıyor.

İran’ın nükleer programını kısıtlamak adına 2015 yılında İran’la ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya arasında imzalanan anlaşmadan ABD, Başkan Donald Trump döneminde 2018 yılında çekilmişti.

ABD’nin yeniden anlaşmaya dönmesi ve İran’ın da anlaşmadan kaynaklı yükümlülüklerini yeniden yerine getirmeye başlaması amacıyla taraflar Joe Biden’ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Nisan ayında görüşmelere başladılar.

Nisan ve Haziran ayları arasında yapılan 6 tur görüşmede bir sonuca varılamadı. Görüşmelere İran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.

İki taraf da öncelikli adım beklentisinde

Bugün yeniden başlayacak görüşmeler öncesinde taraflar ilk adımı karşı tarafın atmasını istiyor. İran, kendisine uygulanan ambargoların kaldırılmasını talep ederken batılı ülkeler İran’ın anlaşma şartlarına geri dönmesini istiyor.

Batılı diplomatlar ilk aşamada İran’ın yaptırımların kaldırılması taleplerinin gerçekçi olmadığını ve yerine getirilemeyeceğini söylüyorlar.

İran tarafıysa bu konuda ısrarcı. Reuters Haber Ajansı’na yeni tur görüşmeler önce açıklamada bulunan ismi açıklanmaya bir İranlı yetkili “Bizim taleplerimiz son derece net. Karşı taraf özellikle de ABD bu anlaşmanın devamını isteyip istemediğine karar vermeil. Anlaşmayı terk edenler onlar oldu. Şimdi geri dönmeli ve tüm yaptırımları kaldırmalılar” dedi.

Bu açıklamaya karşın ABD’li diplomat Robert Malley İngiliz BBC kanalına verdiği demeçte “Eğer İran bu süreyi baskıyı arttırmak için kullanabileceğini düşünüyor ve bekleyip sonra daha iyi şartlar umuyorlarsa yanılıyorlar. ABD ve müttefikleri buna müsaade etmeyecektir” dedi. Malley, eğer görüşmelerden sonuç alınamazsa ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımları devreye sokmaya da hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan İran tarafı, Viyana’da İranlı ve ABD’li yetkililerin arasında doğrudan ikili temas olmayacağını da belirtti.

Rusyalı diplomat Mikhail Ulyanoc da konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede görüşmelerin sonsuza dek süremeyeceğini dolayısıyla süreci hızlandırmak gerektiğine işaret etti.

