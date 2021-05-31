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İran'la Nükleer Görüşmelerde İlerleme Sağlanıyor

31.05.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Katipzade, nükleer görüşmeler konusunda ilerleme sağlandığını ancak ortada henüz konuşulması gereken meseleler olduğunu söyledi

İran'la Nükleer Görüşmelerde İlerleme Sağlanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Katipzade, nükleer görüşmeler konusunda ilerleme sağlandığını ancak ortada henüz konuşulması gereken meseleler olduğunu söyledi.

İran ve 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya imza atan ülkeler Nisan ayından bu yana Avusturya’nın başkenti Viyana’da ABD’nin anlaşmaya dönmesi ve İran’ın şartlara uymasına dair görüşmeler yürütüyorlar.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Katipzade düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada “Viyana’daki her tur görüşme son tur müzakere olabilirdi. Acele etmemeliyiz. Kayda değer bir ilerleme sağladık ancak henüz bazı anahtar konular masada duruyor” dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 yıl önce ABD’yi, İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesi ve yeni yaptırımları devreye sokmasının ardından İran, zenginleştirilmiş uranyum stoğunu arttırma yoluna gitmişti.

ABD Başkanı Joe Biden’sa seçildikten sonra ABD’nin yeniden nükleer anlaşmanın tarafı olacağını söyledi. Ancak ABD bunun için İran’ın nükleer anlaşmanın şartlarına tam olarak uymasını istiyor.

Buna karşın İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Katipzade “Tüm yaptırımlar kaldırılmalı ve bu İran tarafından doğrulanmalı daha sonra da biz nükleer anlaşma adımlarımıza döneriz” dedi.

Görüşmelere katılan diplomatlardan biri bu hafta içerisinde Tahran ve Washington’un atacağı adımlara dair detayların paylaşılmasının beklendiğini söyledi.

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