İran'la Nükleer Görüşmelerde Olumsuz Sinyaller

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönüşüyle ilgili yürütülen müzakereler konusunda batılı devletleri suçladı. İran, batılı devletlerin bir suçlama oyunu içerisinde olduklarını savundu. Görüşmelere katılan Avrupalı diplomatlar da son olarak yaptıkları açıklamalarda anlaşma konusunda olumlu mesajlar vermedi.

İran’ın Başmüzakerecisi Ali Bagheri Kani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Bazı aktörler gerçek diplomasi yerine karşı tarafı suçlama oyununda ısrar ediyorlar. Biz, fikirlerimizi en başta sunduk, yapıcı şekilde çalışarak boşlukları kapatmaya çalıştık. Diplomasi iki şeritli bir yoldur. Suçlunun yanlışını düzeltmek adına gerçek bir irade söz konusuysa süratle ve iyi bir anlaşmanın yolu açılacaktır” ifadelerini kullandı.

Dün de görüşmelere katılan İngiliz, Fransız ve Alman diplomatlar yaptıkları ortak açıklamada, İran’ın 2015 yılında imzalanan anlaşmaya geri dönmesi konusunda bir ilerleme sağlanamadığını belirttiler. Bir önceki başkan Donald Trump tarafından anlaşmadan çekilen ABD, görüşmelere dolaylı olarak katılıyor. Diğer ülke diplomatları İran ve ABD arasında mekik diplomasisi uyguluyorlar.

İran’la birlikte anlaşmata imza koyan ülkeler ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya. Ancak diğer ülkeler de anlaşmaya geri dönülmesi konusunda sürdürülen müzakereler konusunda olumlu ifadeler kullanmıyor.

İsmi açıklanmayan ABD’li bir yetkili de 29 Kasım’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlayan müzakerelerde İran’ın daha önceki 6 turda verdiği tavizlerden geri adım attığını ancak kendi çıkarına olan tarafları masada tutarak daha da fazlasını istediğini söyledi.

ABD ve batılı devletlerin müzakerelerin olumsuz sonuçlanması halinde İran’a yönelik yeni yaptırımlara dair hazırlıklar yaptıkları belirtiliyor.

