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  4. "İran'la Nükleer Görüşmelerde Önümüzdeki Hafta Anlaşma Sağlanabilir"

"İran'la Nükleer Görüşmelerde Önümüzdeki Hafta Anlaşma Sağlanabilir"

03.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’la yürütülen nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmelerde, Avrupa Birliği Heyeti Başkanı Enrique Mora, bir sonraki tur görüşmelerde anlaşma sağlanacağına inandığını söyledi

İran’la yürütülen nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmelerde, Avrupa Birliği Heyeti Başkanı Enrique Mora, bir sonraki tur görüşmelerde anlaşma sağlanacağına inandığını söyledi. Yeni tur görüşmeler önümüzdeki hafta başlayacak.

Mora, İran’la yapılan beşinci tur görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Bir sonraki turun sonunda bir anlaşmaya varacağımıza eminim” dedi.

Mora’nın açıklamasına rağmen görüşmeye katılan İngiliz, Fransız ve Alman diplomatlar temasların sonunda daha temkinli ifadeler kullandı.

E3 olarak bilinen üç ülke diplomatları yaptıkları ortak açıklamada “İlerleme sağladık ve gelecekte yapılacak anlaşmaya dair önemli kısımları ayrıntılı olarak ortaya çıkardık ancak önümüzde zor kararlar kısmı bulunuyor. Elbette her konu üzerinde anlaşmaya varılmadan hiçbirşey bitmemiştir ilkesine göre hareket ettik” ifadelerini kullandılar.

Diplomatlar buna karşın bir an önce anlaşmanın da önemine dikkat çekerek önümüzdeki hafta başlayacak yeni tur görüşmeleri işaret ettiler.

İran’da 18 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde görüşmelerin yeni turuna başlanması da önem arz ediyor. AB’li diplomatlar görüşmeler kapsamında İran ve ABD arasında da mekik diplomasisi yürütüyorlar. ABD heyeti görüşmelerin yapıldığı otelin yakınındaki bir başka otelde konaklıyor. Tahran yönetimi şu aşamada ABD heyetiyle aynı masaya oturmayı reddediyor.

,ABD, 2015 yılında imzalanan anlaşmadan 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla tek taraflı olarak çekilmil ve İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran anlaşmaya tam olarak geri dönmek için tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

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