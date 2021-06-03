"İran'la Nükleer Görüşmelerde Önümüzdeki Hafta Anlaşma Sağlanabilir"

İran’la yürütülen nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmelerde, Avrupa Birliği Heyeti Başkanı Enrique Mora, bir sonraki tur görüşmelerde anlaşma sağlanacağına inandığını söyledi. Yeni tur görüşmeler önümüzdeki hafta başlayacak.

Mora, İran’la yapılan beşinci tur görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Bir sonraki turun sonunda bir anlaşmaya varacağımıza eminim” dedi.

Mora’nın açıklamasına rağmen görüşmeye katılan İngiliz, Fransız ve Alman diplomatlar temasların sonunda daha temkinli ifadeler kullandı.

E3 olarak bilinen üç ülke diplomatları yaptıkları ortak açıklamada “İlerleme sağladık ve gelecekte yapılacak anlaşmaya dair önemli kısımları ayrıntılı olarak ortaya çıkardık ancak önümüzde zor kararlar kısmı bulunuyor. Elbette her konu üzerinde anlaşmaya varılmadan hiçbirşey bitmemiştir ilkesine göre hareket ettik” ifadelerini kullandılar.

Diplomatlar buna karşın bir an önce anlaşmanın da önemine dikkat çekerek önümüzdeki hafta başlayacak yeni tur görüşmeleri işaret ettiler.