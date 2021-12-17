HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran’la Nükleer Görüşmelere Tekrar Ara Verildi

İran’la Nükleer Görüşmelere Tekrar Ara Verildi

17.12.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahran’ın görüşmelerde masaya yeni talepler getirmesi, taraflar arasındaki gerilimi arttıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor

İran’la uluslararası güçler arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmayı tekrar hayata geçirebilmek için Viyana’da yürütülen görüşmelere yeniden ara verildi. Tahran’ın görüşmelerde masaya yeni talepler getirmesi, taraflar arasındaki gerilimi arttıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Katılımcılar, görüşmelere süratle yeniden başlamayı hedeflediklerini söyledi ancak bunun için henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Çin’in baş müzakerecisi Wan Qun, görüşmelerin yıl sonundan önce yeniden başlamasını ümit ettiklerini belirtti. Görüşmelere başkanlık eden Avrupa Birliği diplomatı Enrique Mora da benzer açıklamada bulunarak, “Umarım 2021’de yeniden başlanabilir” ifadesini kullandı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı ya da kısa adıyla JCPOA olarak bilinen nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeler, İran’da hükümet değişikliği yüzünden 5 ay aranın ardından 29 Kasım’da yeniden başlamıştı. Görüşmelere geçen hafta da, heyetlerin hükümetlerine danışmak için ülkelerine dönmesi nedeniyle kısa bir ara verilmişti.

Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018 yılında anlaşmadan çekilen ABD, Viyana’daki görüşmelere dolaylı olarak katılıyor. Başkan Joe Biden, ülkesini anlaşmaya tekrar dahil etmek istediğini kaydediyor.

AB yetkilisi Mora, “Sekizinci tur için önümüzde yapmamız gereken çok iş var, çok karmaşık bir görev. Zor siyasi kararlar alınmak zorunda” dedi.

Anlaşma, İran’ın nükleer programının seviyesini düşürmesi karşılığında, üzerindeki ekonomik yaptırımların gevşetilmesi düşüncesiyle imzalanmıştı. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin hala anlaşmaya dahil.

Tahran, Trump döneminde ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yaptırımları tekrar yürürlüğe koymasının ardından nükleer programına hız vermiş ve anlaşmada belirlenen sınırların çok üzerinde seviyede tekrar uranyum zenginleştirmeye başlamıştı. İran ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nin denetçilerinin nükleer tesislerde yürüttüğü gözlem faaliyetlerine kısıtlamalar getirdi. Bu gelişme, Tahran’ın niyetlerine dair kaygıları arttırdı.

Üç Avrupa ülkesinden diplomatlar, son seçimlerin ardından aşırı muhafazakar bir hükümetin göreve geldiği İran’ın Viyana’daki görüşmelerde sergilediği duruşa tepki göstermişti. Diplomatlar bu hafta içinde, “İran’ın JCPOA’yla tutarsız duruşlarıyla uğraşmaktan dolayı değerli zamanı kaybediyor” açıklamasını yapmıştı.

Diplomatlar, İran’ın nükleer programına hız verdiğine dikkat çekerek, “Hızlı ilerleme sağlanmadığı takdirde JCPOA çok yakında içi boş bir kabuk haline gelecek” uyarısında bulundu.

Bununla birlikte, nükleer anlaşmada ilerleme sağlanması çabasıyla bağlantılı bir konuda bu hafta ilerleme kaydedildi. Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi ve İran, santrifüj parçaları imal edilen bir tesiste zarar gören kameraların yeniden yerleştirilmesi için anlaşmaya vardı. Ancak müfettişler hangi görüntülere erişim sağlayabilecekleri konusunda sınırlamalara tabi tutulmaya devam edecek.

Viyana’daki görüşmelerin başkanı Mora, 2015 tarihli anlaşmanın yeniden canlandırılmasının “aciliyet” taşıdığının altını çizdi.

Mora, anlaşma için kesin bir son tarih koşulu ortaya koymadı ancak “aylardan değil haftalardan bahsediyoruz” ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Eğer gerçekleşirse..." Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron uyarısı: Durum çok ciddi"Eğer gerçekleşirse..." Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron uyarısı: Durum çok ciddi
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
Omicron'la ilgili heyecanlandıran açıklama: Tam koruma sağlıyorOmicron'la ilgili heyecanlandıran açıklama: Tam koruma sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

TOBB'dan acil önlem çağrısı

TOBB'dan acil önlem çağrısı

'FETÖ'nün yelpazecisi' bakın nerede yakalandı

'FETÖ'nün yelpazecisi' bakın nerede yakalandı

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.