HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'la Nükleer Müzakereler Krizin Eşiğinde mi?

İran'la Nükleer Müzakereler Krizin Eşiğinde mi?

04.12.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’la 2015 yılında yapılan uluslararası nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak amacıyla Viyana'da yeniden başlayan müzakereler, Tahran'ın masaya yeni talepler sunmasının ardından gelecek haftaya kadar durduruldu

İran’ın nükleer programının kontrol altında tutulması için 2015 yılında yapılan uluslararası anlaşmayı yeniden canlandırmak amacıyla Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Tahran'ın masaya yeni talepler sunmasının ardından gelecek haftaya kadar durduruldu.

Avrupalı liderlerin katılımıyla İran ile ABD arasında Viyana’da yedinci kez başlatılan dolaylı müzakere sürecine, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ilk kez temsilci göndermiş oldu.

Batılı liderler, Haziran ayında ülkedeki seçimlerde galip çıkmasının ardından 5 ay boyunca müzakerelerin başlatılmasını onaylamayan Reisi’yi, İran’ın nükleer programını ilerletmek için zaman kazanmaya çalışmakla suçluyor.

Reuters haber ajansına göre, bugün Viyana’da düzenlenen görüşmede, Ali Bagheri Kani öncülüğündeki İran heyeti, daha önceki görüşmelerde büyük oranda tamamlanan anlaşmanın metninde ciddi değişiklikler önerdi. Avrupalı yetkililer ise, yüzde 80’e yakınının tamamlanmış olduğu anlaşmanın bu düzeyde değiştirilmesine yönelik öneriye karşı çıktı.

Fransa, İngiltere ve Almanya’dan konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada, “Beş aydan uzun bir süre önce İran müzakereleri durdurdu. O zamandan beri İran nükleer programını daha da hızlandırdı. Bu hafta ise, şu ana kadar varılan diplomatik ilerleme geriletilmiş oldu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İran’ın “çok büyük değişiklikler” önerdiği ve bu değişikliklerin yaratacağı “boşlukların gerçekçi bir zaman dilimi içinde nasıl kapatılacağının net olmadığı” belirtildi.

Ortak açıklama yayınlayan üç Avrupa ülkesi yetkilileri, İran’ın bazı taleplerinin anlaşmanın temel ilkelerine uymadığını, bu öneriler karşısında “endişe ve hayalkırıklığı” yaşadıklarını dile getirdi.

2015 yılında imzalanan uluslararası anlaşmayla İran’ın nükleer programının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Nükleer silah üretme çabasında oldukları yönündeki iddiaları reddeden İranlı yetkililer, anlaşma aracılığıyla, İran’a karşı bazı yaptırımların kaldırılmasını sağladı.

Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası anlaşmadan Amerika’yı tek taraflı olarak çekerek İran’a yeniden yaptırım uygulamasından bu yana müzakerelerden somut bir sonuç alınamıyor.

İran da yaptırımlara misilleme olarak 2019 yılından itibaren anlaşmanın bazı maddelerini ihlal ederek uranyum zenginleştirmeye devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldıŞaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldı
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Ülkenin en köklü liselerinden! Türkiye öğretilmeye başlandıÜlkenin en köklü liselerinden! Türkiye öğretilmeye başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Kahreden yangın! Evde yalnız olan 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden yangın! Evde yalnız olan 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 86 yaşındaki adam oğlu ve torunu tarafından darbedildi

Kahreden olay! 86 yaşındaki adam oğlu ve torunu tarafından darbedildi

Hastanede dehşet! Doktoru darbetti, sebebi pes dedirtti

Hastanede dehşet! Doktoru darbetti, sebebi pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek derdimiz ihracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek derdimiz ihracat

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.