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"İran'la olan anlaşmayı muhafaza etmek istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:11 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Bizim tutumumuz açık. Biz bu anlaşmayı (nükleer anlaşma) özellikle İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için muhafaza etmek istiyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için bu ülkeyle yapılan nükleer anlaşmayı sürdürmek istediklerini söyledi.

Maas, Dışişleri Bakanlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durduracağına yönelik ifadelerini değerlendirdi.

İran'ın açıklamasını büyük endişeyle karşıladıklarını ifade eden Maas, ''Bizim tutumumuz açık. Biz bu anlaşmayı özellikle İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için muhafaza etmek istiyoruz." dedi.

Maas, nükleer anlaşmanın Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğuna dikkati çekerek, ''İran'ın bugün attığı adıma rıza göstermiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya ve müttefiklerinin, nükleer anlaşmadan yana olduğunun altını çizen Maas, bu nedenle İran'dan da anlaşmayı tümüyle yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

Bölgede gerilimin artmasını istemediklerine vurgu yapan Maas, bölgedeki istikrarı tehlikeye sokacak adımlardan kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Heiko Maas, bu bağlamda İran'ın Suriye ve Yemen'deki füze programını da oldukça sorunlu gördüklerini belirtti.

Maas, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasına rağmen diğer katılımcılarla anlaşmada ilerlemeye hazır olduklarını yineledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

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