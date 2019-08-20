"İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, muhtemel bir savaşta kullanmak üzere Tahran'ın "vekalet savaşı" dahil birçok araca sahip olduğunu ve savaşın ABD ile bölgedeki müttefikleri için "korkunç" olacağını söyledi.

ABD'nin NBC News televizyonuna konuşan Şemhani, nükleer anlaşma, İran ile ABD ve Basra Körfezi'ndeki müttefikleri arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'da birçok kişinin nükleer anlaşmanın bir hata olduğunu düşünmeye başladığını ifade eden Şemhani, kendisinin de onlardan biri olduğunu dile getirdi.

- "İran müzakere masasına oturmayacak"

ABD'yi bölgede "gerginliğin kaynağı" ve "saldırgan" olarak niteleyen Şemhani, Washington yönetiminin azami baskı politikasıyla hedefinin müzakere olmadığını ve İran'ı teslim almaya çalıştığını ifade etti.

Şemhani, "İran, ABD baskı politikası izlediği sürece asla müzakere masasına oturmayacak." dedi.

- "ABD'nin politikaları İsrail'i yıkıma götürüyor"

İran'ın İsrail'i yok etmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine Tahran'ın böyle bir niyetinin olmadığını söyleyen Şemhani, "İsrail'in akıbetini Filistin halkı belirleyecektir." ifadesini kullandı.