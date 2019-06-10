İran'la Takas Sistemi İçin Alman Dışişleri Bakanı Tahran'da

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran başkenti Tahran’da Amerika ambargosuna karşı İran’la alışverişlerde takas bazlı ödeme sistemi konusunda açıklamalarda bulundu. Maas, sistemin kısa süre içerisinde işler hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif’le biraraya geldi. Maas, İran nükleer anlaşmasının devamı ve Amerika-İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi konusundaki girişimler kapsamında temaslarda bulundu.

Alman Dışişleri Bakanı takas sistemi konusunda da gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu yeni bir enstrüman ve dolayısıyla onu işletmek çok kolay değil. Ancak tüm yasal gereklilikler yerine getirildi ve yakın bir süre içerisinde onu kullanabileceğimizi varsayıyorum” dedi.

Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yönelik yeni ambargolar uygulamaya başlamasının ardından anlaşmada imzası bulunan Fransa, İngiltere ve Almanya, Instex adı verilen yeni bir sistem oluşturdular.

Üç ülke oluşturulan bu takas sistemiyle birlikte, İran’la birlikte altına imza koydukları nükleer anlaşmanın gereklerini yerine getirmeye çalışıyorlar.