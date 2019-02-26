İran Meclisi'ndeki 150 milletvekili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmemesini istedi.

Meclisteki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü ve reformist milletvekili Ali Necefi Hoşrudi, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekillerinin ekseriyetinin Zarif'in görevde kalmasını istediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye bu yönde bir mektup iletildiğini ifade etti.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Mustafa Kevakebiyan da Zarif'in görevde kalması için 150 milletvekilinden imza topladıklarını aktardı.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

Zarif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamayla Zarif'in istifa ettiğini doğrularken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.