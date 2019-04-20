HABER

İranlı akademisyene "rejim karşıtlığından" 13 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

İranlı akademisyene "rejim karşıtlığından" 13 yıl hapis cezası

İran'da akademisyen Kemal Caferi Yezdi, ülke lideri Ali Hamaney'e hakaret ve rejim karşıtlığı suçlamasıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansında (Hrana) yer alan habere göre, Meşhed Mahkemesi Caferi Yezdi'ye, rejimi yıkmak amacıyla örgüt kurmaktan 10, rejime karşı propagandadan 1, Hamaney'e hakaret suçundan 2 olmak üzere toplamda 13 yıl hapis cezası verdi.

Haberde, Meşhed'deki üniversitelerde uzun yıllardır stratejik yönetim uzmanı olarak dersler veren akademisyen Caferi Yezdi'nin Ağustos 2018'de gözaltına alındığı ve 3 ay süren tutukluluk süresinin ardından kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Ankara'da kar sürpriziAnkara'da kar sürprizi
Kartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştıKartepe'de kar kalınlığı 10 santime ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN üniversite hocası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

FETÖ, ihanete böyle hazırlandı: İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.