İran'da akademisyen Kemal Caferi Yezdi, ülke lideri Ali Hamaney'e hakaret ve rejim karşıtlığı suçlamasıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansında (Hrana) yer alan habere göre, Meşhed Mahkemesi Caferi Yezdi'ye, rejimi yıkmak amacıyla örgüt kurmaktan 10, rejime karşı propagandadan 1, Hamaney'e hakaret suçundan 2 olmak üzere toplamda 13 yıl hapis cezası verdi.

Haberde, Meşhed'deki üniversitelerde uzun yıllardır stratejik yönetim uzmanı olarak dersler veren akademisyen Caferi Yezdi'nin Ağustos 2018'de gözaltına alındığı ve 3 ay süren tutukluluk süresinin ardından kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

