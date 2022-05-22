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  4. İranlı albaya suikast: Başında vuruldu! Dikkat çeken Suriye detayı...

İranlı albaya suikast: Başında vuruldu! Dikkat çeken Suriye detayı...

22.05.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev yapan İranlı albay Seyyad Hodayi, Tahran'da evinin yakınlarında suikasta uğradı. Albay Hodayi, başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

İranlı albaya suikast: Başında vuruldu! Dikkat çeken Suriye detayı...

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

BAŞINDAN VURULDU

İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı.

SURİYE'DE GÖREV YAPIYORDU

Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İran
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