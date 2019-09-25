İranlı Alireza Ghorbani Konya'da sahne aldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali" kapsamında İran'dan Alireza Ghorbani, konser verdi.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin dördüncü gününde, Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alan Alireza Ghorbani, geleneksel müziklerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerin katıldığı konserde Ghorbani'nin seslendirdiği eserleri 2 bin kişi dinledi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte bazı katılımcılar konseri ayakta izledi.

- Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

Festivale şimdiye kadar 45 ülkeden 129 grup ile 785 sanatçı katıldı. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen festivale ABD, Norveç, Dağıstan, İran, Cezayir, Yunanistan, Tacikistan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları yer aldı.

Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenecek diğer konserlerde yarın Nassima Chabane (Cezayir), 27 Eylül'de Sokratis Sinapoulos ve Deniz Türkan (Yunanistan), 28 Eylül'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Jon Georg Balke (Norveç), 29 Eylül'de Akhmed Akhmedov (Dağıstan) sahne alacak ve 30 Eylül'de ise TRT Özel Konseri olacak.

