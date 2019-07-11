İranlı Amini, kaybolan kedisini sokaklara astığı afişlerle arıyor

Oğuzhan DEMİR- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, İran uyruklu Parinaz Amini (28), 3,5 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve yakın zamanda kaybolan 'Tommy' isimli kedisini, sokaklara astığı afişlerle arıyor. 'Tommy'nin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Amini, "Belki bulurum, diye her gün sokaklarda arıyorum. Kilolu ve adına tepki veriyor. Her gün birlikteydik. Şu anda yokken, evde bir şey eksik gibi hissediyorum. Umarım biri bulur ve getirir" dedi.

İran'ın İsfahan kentinden 3,5 yıl önce Türkiye'ye gelerek, Eskişehir'e yerleşen, İngilizce öğretmeni Parinaz Amini'nin ülkesindeki barınaktan sahiplendiği ve 'Tommy' adını verdiği kedisi yakın zamanda kayboldu. Bisikletiyle sokaklarda dolaşarak, Yenibağlar Mahallesi'nde kedisini arayan Amini, bulamayınca afişler hazırladı. Üzerinde kedisinin fotoğrafının olduğu afişleri sokak sokak gezerek, direklere ve duvarlara yapıştıran Amini, 'Tommy'nin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

'BELKİ BULURUM, DİYE HER GÜN ARIYORUM'

Eskişehir'e taşınmadan önce kedi sahiplenmek için gittiği ülkesindeki barınakta 'Tommy'nin yanına geldiğini anlatan Parinaz Amini, "'Tommy' ile İran'dan geldik. Hep yanımdaydı, yol arkadaşımdı, burada birlikteydik. Ben tek başıma yaşıyorum ve o benim kankam, kardeşim, arkadaşım, her şeyim oldu. Buraya gelirken, onu da yanımda getirdim. 3,5 yıldır beraberdik. Her gün benimleydi, gurbette hep yanımdaydı. Kaç gündür kayıp. Balkondan çıkmış ve daha geri dönmedi. Belki bulurum, diye her gün sokaklarda arıyorum" diye konuştu.

'EVDE BİR ŞEY EKSİK GİBİ'

Kedisini arayanların 'Tommy' diye çağırabileceğini, ismine tepki verdiğini belirten Amini, "'Tommy'yi çok özledim ve çaresiz kaldım. Sokak kedisi gibi değil. Kilolu ve adına tepki veriyor. 'Tommy' derseniz kesinlikle tepki veriyor. Benim için çok özel. Biz her gün birlikteydik. Şu anda yokken, sanki evde bir şey eksik gibi hissediyorum. Çok özlemişim, ne yapacağımı bilmiyorum. Her şeyi yaptım ama elimden başka bir şey gelmiyor. Umarım biri alır ve bana getirir. Daha önce balkondan çıkıp, gitmişti; ama geri dönmüştü. Bu sefer de ben akşama kadar bekledim; ama gelmedi. Sabaha kadar aradım, yoktu. Ailem de buradaydı kaybolduğunda ve onlar da çok üzüldü. Ben hep ağlıyordum. Hala onu düşünürken, çok ağlıyorum; çünkü o benim her şeyim. Umutsuz değilim, biliyorum, bulacağım; ama çok zor" dedi.