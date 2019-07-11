HABER

İranlı Amini, kaybolan kedisini sokaklara astığı afişlerle arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, İran uyruklu Parinaz Amini (28), 3,5 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve yakın zamanda kaybolan 'Tommy' isimli kedisini, sokaklara astığı afişlerle arıyor.

Oğuzhan DEMİR- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, İran uyruklu Parinaz Amini (28), 3,5 yıl önce barınaktan sahiplendiği ve yakın zamanda kaybolan 'Tommy' isimli kedisini, sokaklara astığı afişlerle arıyor. 'Tommy'nin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Amini, "Belki bulurum, diye her gün sokaklarda arıyorum. Kilolu ve adına tepki veriyor. Her gün birlikteydik. Şu anda yokken, evde bir şey eksik gibi hissediyorum. Umarım biri bulur ve getirir" dedi. İran'ın İsfahan kentinden 3,5 yıl önce Türkiye'ye gelerek, Eskişehir'e yerleşen, İngilizce öğretmeni Parinaz Amini'nin ülkesindeki barınaktan sahiplendiği ve 'Tommy' adını verdiği kedisi yakın zamanda kayboldu. Bisikletiyle sokaklarda dolaşarak, Yenibağlar Mahallesi'nde kedisini arayan Amini, bulamayınca afişler hazırladı. Üzerinde kedisinin fotoğrafının olduğu afişleri sokak sokak gezerek, direklere ve duvarlara yapıştıran Amini, 'Tommy'nin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. 'BELKİ BULURUM, DİYE HER GÜN ARIYORUM' Eskişehir'e taşınmadan önce kedi sahiplenmek için gittiği ülkesindeki barınakta 'Tommy'nin yanına geldiğini anlatan Parinaz Amini, "'Tommy' ile İran'dan geldik. Hep yanımdaydı, yol arkadaşımdı, burada birlikteydik. Ben tek başıma yaşıyorum ve o benim kankam, kardeşim, arkadaşım, her şeyim oldu. Buraya gelirken, onu da yanımda getirdim. 3,5 yıldır beraberdik. Her gün benimleydi, gurbette hep yanımdaydı. Kaç gündür kayıp. Balkondan çıkmış ve daha geri dönmedi. Belki bulurum, diye her gün sokaklarda arıyorum" diye konuştu. 'EVDE BİR ŞEY EKSİK GİBİ' Kedisini arayanların 'Tommy' diye çağırabileceğini, ismine tepki verdiğini belirten Amini, "'Tommy'yi çok özledim ve çaresiz kaldım. Sokak kedisi gibi değil. Kilolu ve adına tepki veriyor. 'Tommy' derseniz kesinlikle tepki veriyor. Benim için çok özel. Biz her gün birlikteydik. Şu anda yokken, sanki evde bir şey eksik gibi hissediyorum. Çok özlemişim, ne yapacağımı bilmiyorum. Her şeyi yaptım ama elimden başka bir şey gelmiyor. Umarım biri alır ve bana getirir. Daha önce balkondan çıkıp, gitmişti; ama geri dönmüştü. Bu sefer de ben akşama kadar bekledim; ama gelmedi. Sabaha kadar aradım, yoktu. Ailem de buradaydı kaybolduğunda ve onlar da çok üzüldü. Ben hep ağlıyordum. Hala onu düşünürken, çok ağlıyorum; çünkü o benim her şeyim. Umutsuz değilim, biliyorum, bulacağım; ama çok zor" dedi.

PARTNER Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor? Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor?
Zrno: 'Srebrenitsa Annesi'nden sonra başkalarının acılarını fotoğraflamayı bıraktımZrno: 'Srebrenitsa Annesi'nden sonra başkalarının acılarını fotoğraflamayı bıraktım
'Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 11 madalya'Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'ye 11 madalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.