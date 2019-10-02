HABER

İranlı annelerin çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınıyor

02.10.2019 22:34 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklularla evli İranlı kadınların çocuklarının vatandaşlık durumuyla ilgili on yıllardır süren hak mücadelesinde sona gelindi.

İranlı annelerin çocukları artık İran vatandaşı olabilecek.Yabancı uyruklu erkeklerle evli İranlı kadınların çocukları artık İran vatandaşı olabilecek. İran devlet televizyonu, yasaların dini kurallara uygunluğunu denetleyen Anayasa Koruyucular Konseyi'nin söz konusu yasa tasarısını onayladığını bildirdi.

Yasa tasarısı Mayıs ayında parlamentoda kabul edilmişti. Bir ay içinde yürürlüğe girmesi beklenen yasanın özellikle ülkedeki Afgan mülteci ve göçmenlerinin çocukları için eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanma hakkı tanıması açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Yeni yasadan babası çoğunlukla Afgan ve Iraklı olan 100 bini aşkın çocuğun yararlanacağı tahmin ediliyor. Bu çocuklar şimdiye kadar babalarının vatandaşlığını almak zorunda kalıyordu.

On yıllar süren mücadele

Yasa sayesinde İranlı anneler 18 yaşın altındaki çocukları için vatandaşlık başvurusu yapabilme hakkı kazanırken, 18 yaşın üstündeki çocuklar başvuruyu doğrudan kendileri yapabilecek.

İranlı annelerin çocuklarının İran vatandaşlığı hakkına sahip olması için kadın hakları aktivistleri on yıllardır mücadele veriyordu.

İran'da katı muhafazakarlar, ülkede "yabancı etkisini artıracağı" gerekçesiyle yasaya karşı çıkıyordu.

İran ile birlikte 25 ülke, yabancı uyruklularla evli kadın vatandaşlarının çocuklarına vatandaşlık hakkı tanımıyor. Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman, Libya, Moritanya, Sudan ve Nepal bu ülkeler arasında yer alıyor.

AP,rtr/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Yargı paketinin yumuşak karnı: Düşünce ve ifade özgürlüğüYargı paketinin yumuşak karnı: Düşünce ve ifade özgürlüğü
Depremler İstanbullu’nun Güvenini SarstıDepremler İstanbullu’nun Güvenini Sarstı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma uçak düştü: 8 yaralı

İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma uçak düştü

Trump'ın rakibi Bernie Sanders hastaneye kaldırıldı

Trump'ın rakibi hastaneye kaldırıldı

ABD'de azil süreci nasıl işliyor?

ABD'de azil süreci nasıl işliyor?

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Kendini savunma hakkı var ancak...

Lorenzo Kasırgası geliyor!

Lorenzo Kasırgası geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.