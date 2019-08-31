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İranlı Bakan Muhammed Cevad Azeri Cehromi'den Trump'a fotoğraflı yanıt!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ABD Başkanı Donald Trump'ın infilak ettiğini öne sürdüğü 'Nahid' isimli uydu ile çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, “Ben ve Nahid, Günaydın Donald Trump” mesajını paylaştı. Ayrıca Cehromi, "Eğer ABD’liler yüksek kaliteli görüntülere sahipse, İran roketinin Amerikan İHA’sına isabet ettiği anı ve kesin konumunu dünya kamuoyu ile paylaşabilirler” dedi.

İranlı Bakan Muhammed Cevad Azeri Cehromi'den Trump'a fotoğraflı yanıt!

İran’ın Mehr Ajansı da Bakan Cehromi’nin konuşmasını paylaştı. İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, “Bir İranlı olarak şunu ifade etmek isterim ki eğer iddia edilen ve fotoğrafları yayınlanan patlamada parmağınız yoksa, silahlı kuvvetlerimizin hava sahamızı çiğnediği için İHA’nızı düşürdüğünden emin olabilirsiniz.” dedi.

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'ANI VE KONUMU DÜNYAYLA PAYLAŞABİLİRLER'

Bakan, “Eğer ABD’liler yüksek kaliteli görüntülere sahipse, İran roketinin Amerikan İHA’sına isabet ettiği anı ve kesin konumunu dünya kamuoyu ile paylaşabilirler” dedi.

Cehromi, “Olayla ilgili ayrıntılara dair Savunma Bakanlığı’ndan açıklama yapılmalı, ancak bildiğimiz şey Nahid uydusunun (Nahid-1 telekomünikasyon uydusu) halen İran Uzay Araştırma Enstitüsü'nde olmasıdır” dedi.

Azeri Cehromi, Nahid-1 telekomünikasyon uydusunun henüz Savunma Bakanlığına teslim edilmediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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