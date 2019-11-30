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İranlı balıkçılar akaryakıt zammından ve Çinli balıkçılardan şikayetçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:55 | Son Güncelleme

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletindeki balıkçılar, akaryakıt fiyatına yapılan zam nedeniyle maliyetlerin arttığını savunarak ava çıkmıyor ve bu da pazarda balık fiyatlarının artmasına ve satışların düşmesine yol açıyor - Geçimlerini sağlamak için Basra Körfezi ve Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na kadar açılarak balık tutma mücadelesi veren İranlı balıkçılar, benzin artışının yanı sıra büyük Çinli balıkçı gemilerinden de şikayetçi - Bender Abbas'ta balıkçılık yapan Ali Abbasi: "Balıkçılardan kimse denize açılmıyor. Çünkü benzin pahalılandı ve o yüzden avlanma şimdilik durdu" - Balıkçı Hasan Şifahi: "Çinlilerin gemileri denizlerimize kadar gelip balık tutmaya devam ediyor. Her şeyi avlayıp götürüyorlar. Çinlilerin denizlerimize gemilerle gelip balık tutmaya başlamasından bu yana insanlarımız daha az avlanıyor ve pazarlarda da daha az balık bulunuyor"

HÜRMÜZGAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN /ELAHE SALARİ - Akaryakıta yapılan zamdan dolayı masraflarının arttığını ve kazandıklarını paranın kendilerini kurtarmadığını savunan İran'ın güneyindeki balıkçıların bir diğer derdi de yakınlara kadar gelip balık tutan Çinli büyük balık firmaları.

İran'da 31 eyaletten 21'inde tepkilere neden olan yüzde 300 akaryakıt zammının yankıları ve sosyal ile ekonomik hayattaki etkileri devam ediyor. 15 Kasım'daki zamma tepki amacıyla yapılan gösterilerde Uluslararası Af Örgütünün açıklamasına göre 161 kişi öldü ve İran'daki kaynaklara göre 7 bin kişi gözaltına alındı. Yürütme, yargı ve yasama erklerinin sahiplenmekten kaçındığı akaryakıt zammı, İran'ın güneyinde yaşayan halkın önemli gelir kaynaklarından balıkçılık sektörünü de etkiledi.

Karidesin kilosunu 28 - 70 tümene (14 - 35 TL) satan balıkçılar, akaryakıt zammının balık fiyatlarında artışa, balıkçıların boykotunun ise balık temini sorununa yol açtığına işaret ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nin kıyısındaki Bender Abbas sahillerindeki kayıklar artık denize açılmıyor. Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan balıkçılardan Ali Abbasi, "Balıkçılardan kimse denize açılmıyor. Çünkü benzin pahalılandı ve o yüzden avlanma şimdilik durdu." dedi.

Abbasi, balıkçıların maliyet artışlarından dolayı bu işe ara verdiğini ifade ederek, "Benzinin pahalı olması nedeniyle balıkçılar zarar ediyor. Çünkü komisyoncular bizden ucuza alıyor ve pahalıya satıyor." diye konuştu.

Bender Abbas'ta balıkçı Sadık Rızazade ise, akaryakıt zammı nedeniyle balıkçıların ava çıkmadığını ve bu nedenle tezgahtaki ürün sayısının az olduğunu dile getirerek şunları anlattı:

"Maliyetlerimiz artınca balıkların fiyatlarını artırmak zorunda kalıyoruz. Bizim açımızdan sorun daha büyük aslında. Hem maliyet artıyor hem de balıkçılar avlanmaya çıkmadığı için elimizde satacak balık kalmıyor."

Satın alınan balıkları müşteriler için temizleyen 40 yaşındaki Zehra Hadadi ise balık ve karides fiyatlarının yüksek olması nedeniyle satışın olmadığını ve kendisinin de sabahtan bu yana henüz hiç iş yapamadığını ifade ederek, "Bir kilo karidesin temizliği karşılığında 3 bin tümen (1.5 TL) alıyorum. Eğer karides küçük ise temizliği de çok uzun sürüyor ve zor oluyor." şeklinde konuştu.

- Çinli balıkçılar İranlı balıkçılar için sorun oluşturmaya devam ediyor

Umman Denizi ve Basra Körfezi'ne kadar gelip balık avlayan Çinli balıkçılardan yakınan satıcılardan 50 yaşındaki Hasan Şifahi de, "Ne yazık ki Çinlilerin gemileri denizlerimize kadar gelip balık tutmaya devam ediyor. Her şeyi avlayıp götürüyorlar. Çinlilerin denizlerimize gemilerle gelip balık tutmaya başlamasından bu yana insanlarımız daha az avlanıyor ve pazarlarda da daha az balık bulunuyor." dedi.

Şifahi, balıkçılara yönelik benzin kotasının artırılması durumunda bunun sadece avlanma ruhsatına sahip olanları kapsayacağını ancak kayıklarıyla balık avına çıkan yerel halkın önemli bir kesiminin bundan mahrum kalacağını ifade etti.

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balık Basra Körfezi benzin Çini balıkçılar İRAN karides

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