İranlı balıkçılar akaryakıt zammından ve Çinli balıkçılardan şikayetçi

HÜRMÜZGAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN /ELAHE SALARİ - Akaryakıta yapılan zamdan dolayı masraflarının arttığını ve kazandıklarını paranın kendilerini kurtarmadığını savunan İran'ın güneyindeki balıkçıların bir diğer derdi de yakınlara kadar gelip balık tutan Çinli büyük balık firmaları. İran'da 31 eyaletten 21'inde tepkilere neden olan yüzde 300 akaryakıt zammının yankıları ve sosyal ile ekonomik hayattaki etkileri devam ediyor. 15 Kasım'daki zamma tepki amacıyla yapılan gösterilerde Uluslararası Af Örgütünün açıklamasına göre 161 kişi öldü ve İran'daki kaynaklara göre 7 bin kişi gözaltına alındı. Yürütme, yargı ve yasama erklerinin sahiplenmekten kaçındığı akaryakıt zammı, İran'ın güneyinde yaşayan halkın önemli gelir kaynaklarından balıkçılık sektörünü de etkiledi. Karidesin kilosunu 28 - 70 tümene (14 - 35 TL) satan balıkçılar, akaryakıt zammının balık fiyatlarında artışa, balıkçıların boykotunun ise balık temini sorununa yol açtığına işaret ediyor. İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nin kıyısındaki Bender Abbas sahillerindeki kayıklar artık denize açılmıyor. Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan balıkçılardan Ali Abbasi, "Balıkçılardan kimse denize açılmıyor. Çünkü benzin pahalılandı ve o yüzden avlanma şimdilik durdu." dedi.

Abbasi, balıkçıların maliyet artışlarından dolayı bu işe ara verdiğini ifade ederek, "Benzinin pahalı olması nedeniyle balıkçılar zarar ediyor. Çünkü komisyoncular bizden ucuza alıyor ve pahalıya satıyor." diye konuştu. Bender Abbas'ta balıkçı Sadık Rızazade ise, akaryakıt zammı nedeniyle balıkçıların ava çıkmadığını ve bu nedenle tezgahtaki ürün sayısının az olduğunu dile getirerek şunları anlattı: "Maliyetlerimiz artınca balıkların fiyatlarını artırmak zorunda kalıyoruz. Bizim açımızdan sorun daha büyük aslında. Hem maliyet artıyor hem de balıkçılar avlanmaya çıkmadığı için elimizde satacak balık kalmıyor." Satın alınan balıkları müşteriler için temizleyen 40 yaşındaki Zehra Hadadi ise balık ve karides fiyatlarının yüksek olması nedeniyle satışın olmadığını ve kendisinin de sabahtan bu yana henüz hiç iş yapamadığını ifade ederek, "Bir kilo karidesin temizliği karşılığında 3 bin tümen (1.5 TL) alıyorum. Eğer karides küçük ise temizliği de çok uzun sürüyor ve zor oluyor." şeklinde konuştu.