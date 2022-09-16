İranlı çift öldürülüp parçalanarak çöp poşetine konulmuştu! Tutuklu sanık hastaneye kaldırıldı

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz 2021 tarihinde Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden vatandaş durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce toprağa gömülü şekilde çöp poşeti içerisinde parçalanmış halde 1’i kadın, 1’i erkek iki kişinin cesedi bulunmuştu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit etmişti.

CESETLER İRANLI KARI KOCAYA AİT

Bu ipuçlarından yola çıkan ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, öldürülenlerin kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başardı. Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.’ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıklarını belirleyen ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin hazırlanan ve 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, cinayeti A.M., P.M., R.Ş., H.B. ve M.G.’nin işlediği kaydedilmişti. A.M.’nin ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, şüpheli İran uyruklu M.G., R.Ş., P.M. ve H.B.’nin dava dosyasından ayrıldığı ve Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığında haklarındaki soruşturmanın devam ettiği belirtilmişti.

SANIK FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI

Davaya ilişkin duruşma başladı. Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, öldürülen A.S.’nin kardeşi ve avukatı katıldı. Olay sonrasında tutuklanan ve fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen İran uyruklu sanık A.M. ise duruşmaya katılmadı. Davada söz verilen maktul A.S.’nin kardeşi, ablasının öldürülmesine ilişkin görgü tanıklığının bulunmadığını ve dava yoluyla bilgi sahibi olduğunu belirtti. Sanık A.M.’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Aralık tarihine erteledi.

Öte yandan adli tıp raporunda, ceset parçalarında herhangi bir metalik imaj ve değerli eşyanın bulunmadığı, kemik kesik uçlarının düzgün bir kesilme ile uyumlu olduğu, doku parçalarında herhangi bir mermi çekirdeği giriş yarası veya benzer nitelikte bulgu tespit edilmediği yer almıştı.

(İHA)



