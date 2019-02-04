HABER

İranlı çocuk merdiven boşluğunda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 21:52 | Son Güncelleme

 ANTALYA'nın Alanya ilçesinde İran uyruklu Gussy Ali Marid (15) apartmanın merdiven boşluğunda boyundan iple asılı halde ölü bulundu.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde İran uyruklu Gussy Ali Marid (15) apartmanın merdiven boşluğunda boyundan iple asılı halde ölü bulundu.
Olay akşam saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Caddesi üzerindeki Çimen Apartmanı’nında meydana geldi. Apartman sakinleri, bodrum kattaki merdiven boşluğunda iple boynundan asılı halde bir çocuk olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun ilçede ailesiyle birlikte oturan İran uyruklu Gussy Ali Marid olduğu tespit edildi. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Gussy Ali Marid’in cansız bedeni Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Marid'in cesedinin buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNER Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak
Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalanan 4 terörist tutuklandıSuriye'ye kaçmaya çalışırken yakalanan 4 terörist tutuklandı
Alkol alırken tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıAlkol alırken tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.