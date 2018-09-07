İranlı din adamından stokçulara karşı yargıya çağrı

Tahran Cuma İmamı Muhammed İmami Kaşani, ülkede stokçuluk yapanları ve fiyatları yükseltenleri ihanetle suçladı.

Kaşani, cuma hutbesinde, ülkede stokçuluk yapanların ve fiyatları artıranların ihanet içinde olduğunu, ABD'nin de İran halkını devletle karşı karşıya getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Ülkedeki yolsuzluk soruşturmalarına da işaret eden Kaşani, "Yargı Erki yolsuzluğa karışanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeli ve bunları mahkemelere göndermelidir." dedi.

İran'da döviz kurundaki aşırı artış ve ekonomide ABD yaptırımlarının meydana getirdiği olumsuz hava sonrası esnaf, daha önce satın aldıkları malları depolarda saklayarak fiyatların yükselmesine sebep olmuştu.

Tahran, Tebriz ve Rey şehirlerinde içinde sağlık, gıda ve temizlik malzemelerinin olduğu birçok depo tespit edilmiş, güvenlik güçleri bu mallara el koyarken sorumlular hakkında adli işlem başlatılmıştı.

