İranlı Diplomat Saldırı Planlamaktan Belçika’da Yargılanıyor

2018'de Fransa'da sürgündeki bir muhalefet grubunun etkinliğine bombalı saldırı planlamakla suçlanan İranlı bir diplomat ve diğer üç İranlı’nın yargılanmasına Belçika'da başlandı. Dava, bir AB ülkesinin İranlı bir yetkiliyi terörizm nedeniyle yargılaması açısından bir ilk. Belçikalı savcılar, Viyana’da görev yapan diplomat Esedullah Esedi ve üç kişiyi, merkezi Paris’teki İran Ulusal Direniş Konseyi'nin (NCRI) bir mitingine saldırı planlamakla suçladı. Mitingin açış konuşmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani yapmıştı. Almanya'da tatildeyken tutuklanıp Belçika'ya teslim edilen Esedi, mahkemeye çıkmayı reddediyor ve Antwerp'teki duruşmanın ilk gününe de katılmadı. Esedi, suçlamalar hakkında yorum yapmadı. Reuters haber ajansına açıklama yapan Esedi’nin avukatı Dimitri de Beco, "Müvekkilim bugün benden kendisini temsil etmemi istedi, bu yargıçlara saygısının tam olduğunu ancak dokunulmazlıktan faydalanması gerektiğini düşündüğü için kendisini yargılama izni olmadıklarını bana bildirdi" dedi.

Esedi, İran'ın Viyana Büyükelçiliği’nin üçüncü müşaviriydi. Fransız yetkililer Esedi’nin, Güney Avrupa'da istihbarattan sorumlu olduğunu ve Tahran'dan gelen emirlere göre hareket ettiğini söylediler. Suçlamaları defalarca reddeden Tahran yönetimi ise saldırı iddialarını terörist bir grup olarak gördüğü NCRI’ın "sahte bayrak" düzmecesi olarak nitelendirdi. "Sahte bayrak", rakip istihbarat örgütlerinin kendisini dost ülke veya örgüt kimliği altında yanlış tanıtarak sergilediği bir yanıltma operasyonu olarak tanımlanıyor. Avukatlar, davanın gelecek hafta devam etmesinin beklendiğini ve olası bir kararın bu ayın sonlarında veya Ocak ayı başlarında verileceğini söyledi. Reuters’ın ele geçirdiği bir polis belgesine göre Esedi, Mart ayında yetkilileri, suçlu bulunması halinde kimliği belirsiz grupların olası misillemelerine karşı uyardı. Yetkililer, saldırının Fransız, Alman ve Belçika güvenlik servisleri arasında koordineli bir operasyonla engellendiğini söylüyor. Esedi’nin suç ortağı olmalarından şüphelenilen ve patlayıcı TATP ile bir fünye taşıyan iki kişi Belçika'da tutuklandı. Avukatları Cuma günü müvekkillerinin kimseyi öldürme niyetinde olmadıklarını söyledi.