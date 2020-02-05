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İranlı dolandırıcı çetesi İstanbul'da yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

Saadet zinciri benzeri bir yöntemle insanları dolandıran İran uyruklu dolandırıcılık çetesi İstanbul'da çökertildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan çete üyelerinin çeşitli ülkelerde binlerce kişiyi tuzağa düşürdüğü öğrenildi. Olay kandırılan kişilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı.

Mağdurlardan Sevda Erkılıç 'İnsanlar 1'er 2'şer milyon dolarlarını bu adamlara verdiler. Tüm dünyada dolandırıcılığın boyutu 750 milyon dolardan fazla" dedi. İstanbul'da yeni kurbanlar aramak için büyük toplantı düzenlemeye hazırlanırken yakalanan çete üyelerinin sorgusuna Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sürüyor.

5 AY ÖNCE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 5 ay önce başlatılan bir soruşturma sonucunda kurdukları saadet zinciri benzeri yöntemle dolandırıcılık yapan bir çete ortaya çıkarıldı. Polis Savcılık talimatıyla başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kendilerini zengin işadamları olarak tanıtarak 5 yıldızlı otellerde düzenledikleri toplantılarla kendilerine kurban aradıkları tespit edildi.

ÇETEYLE ÇALIŞAN TERCUMAN ŞOFÖR BİLGİ VERDİ

Şüphelilerin yanında bir süre rehber tercüman ve şoför olarak çalışan F.Y.'ye ulaşan polis ekipleri bu kişinin ifadesi doğrultusunda çeteyle ilgili ilginç bilgilere ulaştı. Şüphelilerin düzenlendikleri toplantılarda kurbanlarına Dubai, Malezya, Şili, Ukrayna gibi ülkelerde bulunan enerji şirketlerine yada kendi ürettikleri dijital paralara yatırım yapmalarını, paralarını kısa süre içinde 2,5 katına çıkaracaklarını vaat ettikleri öğrenildi.

İranlı dolandırıcılar İstanbul'da yakalandı

Şüphelilerin daha önce İran'da faaliyet gösterdikleri burada 30 bin kişiyi zincirlerine kattıkları öğrenildi. Ancak burada açılan davaların ardından oradan ayrılan çete üyelerinin bir süre Antalya'da kaldıkları daha sonra İstanbul'a geçtikleri öğrenildi.

ÇETE LİDERİ AMERİKA'DA YAŞIYORMUŞ

ÇETE LİDERİ AMERİKA'DA YAŞIYORMUŞ
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada Çete lideri Seyed Jafar J.'nin Amerika'da yaşadığını ve buradan verdiği talimatlarla örgütü yönettiği belirlendi. Bu kişinin babası Seved J. ile ağabeyi Seyed J.'nin örgütün fikir babası ve beyin takımı olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR TOPLANTI DÜZENLEYECEKLERMİŞ

İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR TOPLANTI DÜZENLEYECEKLERMİŞ
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık şebekesinin İstanbul'da yurt dışından gelecek zengin iş adamlarının da katılacağı büyük bir toplantı düzenleyeceğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Şebekenin Türkiye ayağını oluşturdukları iddia edilen Çetin S., Nafiseh Y., Mohammed R. Ehsan J., Sahar J.'nin aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

MAĞDURLAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNÜ DOLDURDU

MAĞDURLAR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNÜ DOLDURDU
Şebekeye operasyon yapıldığını duyan aralarında Türkiye'de yaşayan İranlıların da bulunduğu onlarca mağdur ise Emniyet Müdürlüğü binası önüne akın etti. Bu mağdurlardan Davood Esfahani " Çok iyi konuşuyorlardı. Enerji şirketinden bahsediyorlardı. Onlara kandık, Eşimle ve ben 1 milyon dolar para verdik. Sözde aylık ödemelerle paramızı geri alacak ve ikiye katlayacaktık. Ancak bir kere para verdikten sonra ortadan kayboldular. Türk polisine onları yakaladığı için teşekkür ediyorum." dedi.

MAĞDURLAR "750 MİLYON DOLARLIK DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR"

MAĞDURLAR "750 MİLYON DOLARLIK DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR"
İranlı dolandırıcılık şebekesinin mağdurlarından Sevda Erkılıç ise " Bundan 1,5 sene önce İranlı bir bayan arkadaşımın aracılığı ile maalesef bu çeteyle tanıştım. Beni ikna ettiler ve sisteme aldılar. Bana Malezya da bir enerji firmasında hissedar olacağımı söylediler. İhtişamlı toplantılar yaptılar. Gözümüzü boyadılar. İran'da binlerce insanı bu sisteme dahil etmişler. Biz yatırdığımız parayı çoğaltarak geri alacağımızı düşünüyorduk. Ancak her ay başka bir yalan söyleyerek para ödemesi yapmadılar. Paramı geri istediğimde ise beni tehdit etmeye başladılar. Bu insanlar bütün dünyada on binlerce kişiyi 750 milyon dolar dolandırmış. Yakalandıklarına çok sevindim." dedi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, gözaltı sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceğini söylediler. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
İRAN dolandırıcı

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