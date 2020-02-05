İranlı dolandırıcı çetesi İstanbul'da yakalandı!

Mağdurlardan Sevda Erkılıç 'İnsanlar 1'er 2'şer milyon dolarlarını bu adamlara verdiler. Tüm dünyada dolandırıcılığın boyutu 750 milyon dolardan fazla" dedi. İstanbul'da yeni kurbanlar aramak için büyük toplantı düzenlemeye hazırlanırken yakalanan çete üyelerinin sorgusuna Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sürüyor.

5 AY ÖNCE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 5 ay önce başlatılan bir soruşturma sonucunda kurdukları saadet zinciri benzeri yöntemle dolandırıcılık yapan bir çete ortaya çıkarıldı. Polis Savcılık talimatıyla başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kendilerini zengin işadamları olarak tanıtarak 5 yıldızlı otellerde düzenledikleri toplantılarla kendilerine kurban aradıkları tespit edildi.

ÇETEYLE ÇALIŞAN TERCUMAN ŞOFÖR BİLGİ VERDİ

Şüphelilerin yanında bir süre rehber tercüman ve şoför olarak çalışan F.Y.'ye ulaşan polis ekipleri bu kişinin ifadesi doğrultusunda çeteyle ilgili ilginç bilgilere ulaştı. Şüphelilerin düzenlendikleri toplantılarda kurbanlarına Dubai, Malezya, Şili, Ukrayna gibi ülkelerde bulunan enerji şirketlerine yada kendi ürettikleri dijital paralara yatırım yapmalarını, paralarını kısa süre içinde 2,5 katına çıkaracaklarını vaat ettikleri öğrenildi.